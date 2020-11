Er du en af de danskere, som det seneste halve år har arbejdet hjemme, gør du klogt i lige at tjekke din forskudsopgørelse.

Coronapandemiens hjemmearbejdsdage betyder nemlig, at mange bør justere fradraget for transport mellem hjem og job for at undgå restskat.

Det skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Hvert år benytter 1,2 millioner danskere befordringsfradaget, som for de fleste nok er bedre kendt som kørselsfradraget. Men da en hel del danskere har arbejdet hjemme siden marts, kan det populære fradrag altså ikke anvendes.

»Coronapandemien har ændret mange danskeres arbejdssituation. Derfor kan det være en rigtig god ide at forholde sig til forskudsopgørelsen. For man er ikke berettiget til befordringsfradrag, når man arbejder hjemmefra. Det kræver, at man har kørsel til og fra arbejde,« siger underdirektør Karoline Klaksvig.

Ifølge Skattestyrelsen har knap 500.000 danskere justeret kørselsfradraget i deres forskudopgørelse, men det efterlader altså 700.000 danskere, som ikke har gjort noget. Og de kan således risikere et skattesmæk, hvis kørselsfradraget skulle være ændret som følge af hjemmearbejdsdage.

Og det kan blive dyrt at glemme at justere fradraget, forklarer Karoline Klaksvig:

»For de danskere, der har et årligt befordringsfradrag på 40.000 kroner og derover, kan det blive til cirka 900 kroner i skattesmæk per måned, de ikke har kørt til og fra arbejde,« siger hun og tilføjer:

»Coronapandemien ser også ud til at påvirke økonomien næste år, derfor vil jeg opfordre til, at man husker at opdatere forskudsopgørelsen, hvis der sker store forandringer af ens økonomi.«

Hvis man vil ældre dette års forskudsopgørelse, så er det ved at være sidste udkald, oplyser Skattestyrelsen.

Man har ret til befordringsfradrag for alle typer lønnet arbejde, hvis man har mere end 24 kilometer til og fra arbejde, altså 12 kilometer hver vej. Retten til befordringsfradraget gælder, uanset om man benytter bilen, toget, bussen eller sin cykel.