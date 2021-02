Styrelsen for Patientsikkerhed har netop udsendt en anbefaling om at lukke alle skoler i postnummer 6000 i Kolding.

Det fremgår af en besked, som Kolding Realskole har sendt ud til samtlige elever. En besked, som B.T. er i besidelse af.

Det betyder, at skolen er lukket i uge 8.

'Vi skruer derfor hele vores plan tilabge og genoptager fjernundervisningen, som den var før vinterferien for 0. til 4. klasse,' lyder det i beskeden.

Eleverne, der lige nu holder vinterferie, skal altså ikke tilbage i skolen på mandag.

Anbefalingen om at lukke kommunens skoler kommer efter, at smittetallet i Kolding Kommune de sesnet 14 dage er stegt markant.

Og en stor del af de smittede, har den britiske virusvariant B117, som er mere smitsom.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil fredag formiddag hverken be- eller afkræfte, at de anbefaler skolerne at lukke. Meldingen lyder, at de udsender en pressemeddelelse om situationen i Kolding senere fredag.

Opdateres...