Detaljer om livet under besættelsen risikerer at gå tabt, når dem der var der, dør, siger museumsinspektør.

Den store historie består. Men når dem, der levede under besættelsen, ikke er her længere, risikerer de at tage detaljerne med i graven.

Det fortæller Søren Tange Rasmussen, der er daglig leder og museumsinspektør ved Besættelsesmuseet i Aarhus.

- Når der snart ikke er nogen, der kan huske besættelsestiden, er der fare for, at de små historier fra dagligdagen går tabt, siger han.

Søndag er det 74 år siden, at tyskerne slap sit tag i Danmark. Det er en af de datoer, der aldrig vil blive glemt, påpeger museumsinspektøren.

Men som tiden går, og andelen af danskere, der oplevede besættelsen, stille og roligt svinder ind, er der andet, der risikerer at gå tabt.

Der er ikke mange, der har skrevet små almindeligheder ned, fordi det ofte har fremstået som ligegyldigt, vurderer Tange Rasmussen.

- Men det er faktisk en kæmpestor del af livet. Det er det, der vil forsvinde. De store politiske historier vil være bevaret adskillige steder, siger han.

9. april 1940 blev Danmark besat, da tyske tropper om morgen gik ind over den danske grænse. Det kom til at præge Danmark de følgende fem år.

Men det er ikke altid, at de store begivenheder udelukkende giver et retvisende og virkeligt billede af historien, påpeger museumsinspektøren.

- Hverdagshistorier og almindeligheder er en utrolig stor del af alle menneskers liv, siger Søren Tange Rasmussen.

- Når man som museum skal have gæsterne til at leve sig ind i de historier, vi fortæller, skal de også have noget at identificere sig med.

Det kan være, hvad man spiste til middag, og hvordan det blev lavet. Det kan også være, hvordan man skaffede sig hverdagens nødvendigheder.

- Det er interessant at få et indblik i, hvordan man fik tøj, når der var mangel på stort set alt. Sådan noget er ikke altid bevaret, siger Tange Rasmussen.

Siden 1982 har en frivillig forening af mennesker, der alle har levet under besættelsen, været tilknyttet museet i Aarhus. Det har givet en særlig adgang til detaljerede oplyser fra den tid. Men det hold er ved at svinde ind.

Derfor har museet arbejdet med, at de ældre frivillige har skrevet en masse ting ned, de kan huske fra den tid. Museet i Aarhus er under en større renovering og åbner med nye udstillinger i samme lokaler til april næste år.

/ritzau/