Et bestemt trafikkryds i København er kendt vidt og bredt for at være en regulær trafikfælde.

Naboer har i årevis råbt op om det livsfarlige kryds, der har været scene for flere alvorlige personskadeuheld. Særligt bløde trafikanter er udsatte, har en undersøgelse vist.

Andreas Dawe, nabo til det såkaldte Ejendomsmæglerkryds, har fortalt, at han selv har været ved at blive kørt ned, da han skulle følge sine to børn i henholdsvis skole og børnehave.

»Der blev grønt for os, og derfor skulle vi selvfølgelig til at tage det første skridt. Men i samme sekund kommer en bil drønende, som netop tænkte, han lige skulle nå over i krydset.«

»Hvis jeg ikke havde været opmærksom, så havde vi jo bare trådt ud, som vi havde lov til, fordi der var blevet grønt hos os, og så var han kørt ind i os. Det kunne være endt fatalt,« fortalte Andreas Dawe til B.T.

Nu lader det dog til, at vejkrydset vil få en overhaling, der skal komme ulykkerne og blandt andre Andreas Dawes bekymringer til livs.

Overborgmester i København Sophie Hæstorp Andersen (S) melder nu klart ud, at hun vil gøre, hvad hun kan, for at få sikret trafikken i Ejendomsmæglerkrydset i Valby, hvor Valby Langgade, Vigerslevvej og Ålholmvej mødes i et fembenet kryds tæt på Ålholm Skole.

Sophie Hæstorp Andersen vil ‘kæmpe’ for at få øge sikkerheden på stedet, lyder udmeldingen.

Overborgmester i København, Sophie Hæstorp Andersen (S). Arkivfoto Foto: Asger Ladefoged Vis mere Overborgmester i København, Sophie Hæstorp Andersen (S). Arkivfoto Foto: Asger Ladefoged

»Alle forældre skal trygt kunne sende deres børn afsted til skole i København. Det kan der ikke være to meninger om i landets bedste cykelby. Desværre er det langtfra oplevelsen i Ejendomsmæglerkrydset i dag, hvor forældre har ondt i maven over at sende deres børn alene gennem det travle kryds. Det gør stort indtryk på mig,« siger Sophie Hæstorp Andersen og fortsætter:

»Mit parti har de sidste mange år kæmpet for at styrke trafiksikkerheden på de københavnske skoler. Det er et fokus og en prioritering, jeg som overborgmester vil holde fast i. Derfor vil jeg kæmpe for at finde den nødvendige opbakning til at styrke sikkerheden i krydset i den kommende overførselssag.«

Partierne bag budgetaftalen for 2022 skal mandag forhandle om brugen af de penge, der ikke blev spenderet sidste år. Det er i denne anledning, at overborgmesteren vi bringe Ejendomsmæglerkrydset på dagsordenen.