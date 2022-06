Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I 2002 gik den ikke længere for Colombias ukronede narkokonge, Gilberto Rodriguez Orejuela.

Der blev den dengang 65-årige narkobaron, der også blev kaldt 'skakspilleren', nemlig udleveret til de amerikanske myndigheder.

To år efter blev han idømt 30 års fængsel, og der har han siddet, indtil colombianeren tirsdag måtte stille træskoene i en alder af 83 år.

Det skriver flere internationale medier – herunder Sky News.

Gilberto Rodriguez Orejuela Foto: STR New Vis mere Gilberto Rodriguez Orejuela Foto: STR New

Gilberto Rodriguez Orejuela har siddet fængslet i amerikanske North Carolina siden 2004, hvor han blev udleveret til USA.

Dommen lød på 30 års fængsel og en milliard-erstatning for smugling af narkotika.

Sammen med sin bror, Miguel, styrede Gilberto Rodriguez Orejuela kokainkartellet Cali op gennem 1980'erne og 1990'erne. Men det var Gilberto, der var hjernen og strategen, hvorfor han fik tilnavnet skakspilleren.

Da kartellet var på sit højeste, stod det for 80 procent af alt kokainsalg i verdenen.

83-årige Gilberto Rodriguez Orejuela døde af kræft i fængslet efter længere tids sygdom.

Tilbage i 80'erne kæmpede Cali-kartellet en hård kamp mod Pablo Escobar, og fortællingen er, at Gilberto Rodriguez Orejuela og hans bror har forsøgt at likvidere deres rival et utal af gange.

Det var dog i en politiaktion i 1993, at Pablo Escobar døde.