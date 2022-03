Temperaturen var fra morgenstunden lige under frysepunktet den første lørdag i marts.

Men det knitrende frostvejr fik ikke Bertil Blichfeldt og Emil Bach til at blive liggende under den lune dyne.

»Vi stod op klokken 07.00,« siger Bertil Blichfeldt.

På en normal lørdag er de to 12-årige drenge ikke så tidligt ude af sengen.

Men netop denne lørdag var undtagelsen.

»Det er, fordi vi hørt en lille fugl synge om, at der vil være otte kugler is til de otte første, der kommer,« forklarer Bertil Blichfeldt.

Det er iskæden Paradis Is, der skyder deres sæsonåbning i gang med to gratis kugler is til alle, der møder op imellem klokken 11.00 til 13.00.

Og til de otte første i køen er der otte gratis kugler is, og derfor havde de to drenge slået lejr klokken 08.00 foran isbutikken.

»Vi havde forventet, at der var flere i kø. Men nu bliver vi de første, så er det det værd. Tror jeg,« siger Emil Bach, imens han klamrer sig til tæppet og fortsætter:

»Vi kan bare rigtig godt lide is.«

»Vi fik faktisk en is i går,« tilføjer Bertil Blichfeldt.

I forsøget på at holde varmen pakkede de to 12-årige drenge sig ind i tæpper og slog lejr på det kolde fortorv. Vis mere I forsøget på at holde varmen pakkede de to 12-årige drenge sig ind i tæpper og slog lejr på det kolde fortorv.

Imens rimen langsomt smeltede på Odenses overflader, blev køen til gratis is længere og længere.

»De første andre kom klokken 10.00. Så vi kunne faktisk have ventet et par timer,« siger Bertil Blichfeldt.

Køen af ishungrende mennesker løb ned ad Klaregade i det centrale Odense.

Fem minutter inden dørene til gratis is slog op var køen 50 meter lang.

Langsomt bliver køen længere og længere. De to 12-årige drenge holdte trofast ud i alle timerne. Vis mere Langsomt bliver køen længere og længere. De to 12-årige drenge holdte trofast ud i alle timerne.

»Vi ved godt, hvilke kugler vi skal have,« siger Emil Bach.

De to drenge har haft tre timer til at beslutte, hvilke iskugler de skulle have i bægeret.

Med røde kinder og kolde fingre blev det tid til isen, som de har ventet på.

Otte iskugler, flødeskum, softice, flødebolle og kanelstang. De to drenge nyder isen, som de har ventet på. Vis mere Otte iskugler, flødeskum, softice, flødebolle og kanelstang. De to drenge nyder isen, som de har ventet på.

Temeraturen i Odense sneg sig op på tre grader klokken 11.00.

»Det var det hele værd,« siger drengene, imens de spiser den store is.

»Den smager godt,« siger Bertil Blichfeldt.

»Legendarisk,« supplerer Emil Bach.