Kulturminister Rasmus Prehn (S) har udpeget Bertel Haarder (V) som ny bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater. Det oplyser Kulturministeriet.

Bertel Haarder erstatter ved årsskiftet Lisbeth Knudsen, der har sidder på posten siden 2016.

- Man finder ikke nogen med mere politisk erfaring end Bertel Haarder – og næppe nogen med mere dybfølt respekt og forståelse for kulturen.

- Det, kombineret med hans evne til – helt i Grundtvigs oplysningsånd - at bygge bro mellem finkultur og det folkelige, gør ham til et helt oplagt valg til formand for Det Kongelige Teater, skriver Rasmus Prehn i meddelelsen.

Bertel Haarder var kirke- og kulturminister fra 2015 til 2016.

/ritzau/