Herlufsholm er rig på fortællinger, men savner elever. Det er især kosteleverne, der svigter. To tredjedele af eleverne er i dag dagelever, der kommer fra nærområdet. De betaler langt mindre (51.900 kr.) for et skoleår end kosteleverne (152.900 kr.), og det er noget, der kan mærkes på budgettet.

Det skriver Sjællandske.

»Herlufsholm Skole og Gods er på ingen måde truet, men det er klart, at det ikke er tilfredsstillende med røde tal i regnskabet på skoledelen,« siger rektor Flemming Zachariasen.

Skolen har derfor sat gang i en You Gov-undersøgelse blandt 650 nøje udvalgte personer, der alle kunne tænkes at være en del af Herlufsholms rekrutteringsgrundlag. Samtidig satser skolen nu på en stadig mere international linje med flere udenlandske elever.

»Vi satser på »global education« og vægter den internationale linje rigtig højt. Det handler om at tiltrække unge fra hele EU, der får en unik oplevelse på Herlufsholm,« siger Flemming Zachariasen.

Seerne landet rundt får mandag endnu et kig ind i Herlufsholms traditionstunge verden. Det sker med premieren på TV2’s dokumentarserie, »Livet på Herlufsholm«, der sendes i otte afsnit. En programrække, der gerne skulle være med til at nuancere billedet af landets ældste kostskole.

»Håbet er at bringe en større forståelse for den helt specielle ånd og det sammenhold, der præger Herlufsholm,« siger rektor.

Herlufsholm er landets største kostskole og har siden 1500-tallet sendt elever til tops i samfundet. Blandt de seneste er erhvervsmanden Christian Stadil, skuespilleren Pilou Asbæk og prins Nikolai, der blev student i sommer.