I kølvandet på de to frygtelige sager i Aalborg, hvor 22-årige Mia Skadhauge blev dræbt efter en bytur, og Oliver Ibæk Lund formodes druknet, har debatten om tryghed i nattelivet raset i byen.

Senest onsdag kunne de aalborgensiske unge komme med input til, hvad de mener, lokalpolitikerne skal gøre for at skabe mere sikkerhed i festgaden Jomfru Ane Gade og byen generelt.

Rådmand for job og velfærd i Aalborg Kommune, Nuuradiin S. Hussein (S) var til stede ved mødet og tog imod de mange forslag. Særligt tre ideer står tydeligt i hans hukommelse, da B.T. taler med ham dagen efter, hvor han også åbner op for en snak, der ikke kom direkte fra de unge selv.

»Vi har brug for en samtale om drukkulturen og festmiljøet i Jomfru Ane Gade, og om det er noget, vi skal blive ved med at have på den måde, det er i dag. Det er en diskussion, jeg ikke er bange for at tage op med mine kollegaer og byens borgere,« siger Nuuradiin S. Hussein.

Han peger blandt andet på den mulighed, at gadens diskoteker og barer måske skal lukke tidligere.

»Vi kunne jo se under corona, da byen lukkede klokken 02.00, så var der meget mindre vold, og det bliver vi nødt til at forholde os til,« siger han.

Ud over debatten om festgadens fremtid, fremhæver rådmanden også flere ønsker fra de unge selv, som han er klar til at se nærmere på. Det drejer sig blandt andet om en form for »safe-spaces« og en tryghedsmafia.

»Der blev talt om sikre steder, hvor de unge kan gå hen og vente på at blive hentet af deres kæreste, venner eller forældre, og de her tryghedspersoner, som kan holde øje med de ting, dørmændene ikke ser, og være en støtte i nattelivet,« siger Nuuradiin S. Hussein.

Tryghedsmafiaen er et kendt fænomen fra det københavnske natteliv, hvor de tager hånd om ubehagelige situationer. Det kan være sexisme eller diskrimination.

De to initiativer blev taget positivt imod af rådmanden, som er klar til at se om og hvordan de kan implementeres i Aalborg.

»Her i de kommende uger får jeg et overblik over alle forslag og hvilke, jeg kan arbejde videre med i udvalget, og hvad der skal forbi byrådet. Det jeg kan gøre, vil jeg selvfølgelig gøre hurtigst muligt,« siger Nuuradiin S. Hussein.

Blandt de forslag, som skal gennem en længere proces, var et ønske om mere kollektiv trafik i løbet af natten og de tidlige morgentimer.