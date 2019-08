»Det er fremragende skrevet af Henrik Schmeisser ... Desværre.«

Sådan siger Claus Oxfeldt, formand i Politiforbundet, til det debatindlæg, som politibetjent Henrik Schmeisser ved Købehavns Færdselspoliti onsdag skrev til Berlingske.

Her beskriver betjenten de 'notorisk kriminelle personer', som fortsætter med at køre vanvidskørsel i muskelbiler af mærker som Mercedes, BMW, Audi og Porsche.

'Jeg er mødt forgæves op i retten flere hundrede gange i 35 år for blot at konstatere, at tiltalte ikke var mødt op eller kort forinden sygemeldte sig, så sagen blev udsat,' skriver Schmeisser, der blev kendt af den brede offentlighed, da han i 1990 overmandede Danmarks mest berømte flugtkonge, Hans Enrico Nati, under et blodigt bankrøveri i Valby.

Henrik Schmeisser blev kendt af den brede offentlighed, da han i 1990 overmandede Danmarks mest berømte flugtkonge, Hans Enrico Nati. I et debatindlæg kritiserer han nu retsstaten for at spille fallit i forhold til vanvidskørsel.

Den 23. juli i år måtte han opleve, hvordan en af hans kollegaer mistede livet i en dødsulykke på Langebro i København.

Ifølge Henrik Schmeisser kæmper politiet hver dag mod kriminelle personer med tilknytning til bandemiljøet, der kører dødsræs i biler med 200-400 hestekræfter, som ofte er registreret i leasingselskaber eller til personer, der ingen tilknytning har til køretøjet.

Dette medfører, at politiet har begrænsede muligheder for at konfiskere køretøjet, og da førerne ofte er ligeglade med både bøder eller en frakendelse af kørekortet, fortsætter de ufortrødent den hovedrystende kørsel.

'Vi må ofte frustreret konstatere, at vi mødes med ligegyldige attituder, da bøderne ikke betales, og vi som politi hånes for ikke at kunne gøre noget ved det,' skriver Henrik Schmeisser i indlægget.

En tendens, som Politiforbundets formand nikker genkendende til:

»Det er ingen tvivl om, at det er en frustration, jeg kan genkende, og han (Henrik Schmeisser, red.) har min fulde opbakning til, at der skal gøres noget ved det her uvæsen,« siger Claus Oxfeldt.

Henrik Schmeisser skriver desuden, at politiet i mange tilfælde må opgive at stoppe disse bilister, da deres udstyr ikke er tilstrækkeligt til at kunne løse opgaven, eller at kørslen er så vild, at de må opgive af hensyn til borgernes sikkerhed.

(ARKIV) Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt.

Også dette påpeger Oxfeldt som et dilemma:

»Det er en udfordring for dansk politi, hvor der bliver nødt til at blive taget hensyn til, at folk ikke bliver slået ihjel i forsøget på at fange de her vanvidsbilister.«

I debatindlægget retter Henrik Schmeisser kritik mod politikere og anklagemyndigheden.

Han mener, de spiller fallit, fordi de ikke gør nok for at slå ned på de kriminielle bandemedlemmer, der ifølge ham er fuldstændig ligeglade med lovens lange arm.

'Med håb om, at den nye justitsminister eller anklagemyndigheden har tilstrækkeligt mod til at sætte sig op mod dette uvæsen, vil jeg slutte med: »ÆRET VÆRE MIN AFDØDE KOLLEGAS MINDE«,' afslutter Henrik Schmeisser sit opråb.

Formand Claus Oxfeldt siger, at han ikke har løsningen på stående fod, men at han ikke vil afvise, at det kunne være en løsning at skærpe politiets muligheder for at konfiskere bilerne, der – ifølge Henrik Schmeisser – ofte står registreret til stråmænd for bandemiljøet.

»Jeg mener virkelig, at der skal gøres noget ved det her. Alt for mange bliver simpelthen slået ihjel af den her vanvidskørsel.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar til debatindlægget af politibetjent Henrik Schmeisser, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.