Italiens tidligere premierminister, den 84-årige mangemilliardær og mediemogul Silvio Berlusconi, er blevet indlagt på et hospital i Frankrig.

Det skriver den italienske udgave af Huffington Post, som fortæller, at den flamboyante Berlusconi har hjerteproblemer og er blevet indlagt i Monaco i Valbonne Kommune i det sydlige Provence.

Silvio Berlusconi, som i tre perioder har været regeringschef i Italien, har ifølge det italienske medie Ansa opholdt sig en stor del af tiden i Valbonne-området under den massive lockdown, der har været gældende gennem flere måneder i Italien, siden coronavirus for alvor ramte støvlelandet og resten af verden i begyndelsen af 2020.

Berlousconis læge siger i en udtalelse, at den tidligere ministerpræsidents helbred er skrøbeligt, og at han ikke er frisk nok til at rejse tilbage til sit hjemland.

84-årige Silvio Berlusconi var selv ramt af covid-19 i begyndelsen af september sidste år.