Avisen Berlingske har sendt alle medarbejdere hjem.

Det skyldes, at to medarbejdere er smittet med coronavirus.

»Vi har to smittede medarbejdere og har udfra et sikkerhedsprincip valgt at hjemsende alle medarbejdere, så smitten ikke kan brede sig,« siger Berlingskes chefredaktør Tom Jensen til B.T.

Berlingske fik besked om de to smittetilfælde blandt medarbejderne tirsdag aften.

»Vi besluttede at sende alle hjem, idet vi endnu ikke ved, hvem der har været nær kontakt med de to smittede,« siger Tom Jensen.

Han fortæller, at de to smittede medarbejdere har det fint og ikke udviser alvorlige symptomer på coronavirus.

»Jeg håber, vi snart får klarlagt, hvem der har været tæt på de smittede, så de øvrige medarbejdere kan vende tilbage til redaktionen,« siger Tom Jensen.

Han understreger, at de hjemsendte medarbejdere fortsætter med at arbejde.

Berlingske fortsætter således med at udkomme både på nettet og på print helt som normalt, mens medarbejderne er hjemsendt.