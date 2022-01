Berit Christensens kunne ikke selv hjælpe sin 20-årige søn Christian, da han onsdag morgen blev offer for sort is, væltede på sit elløbehjul og pludselig lå hjælpeløs på asfalten med en brækket hofte og lårben.

»Så ligger han der og prøver at rejse sig, men det finder han hurtigt ud af, at han ikke kan, og i panik prøver han at ringe til mig, men jeg tager den ikke, da jeg er på arbejde,« fortæller hun til B.T.

Derfor er hun nu evig taknemmelig for, at en hel flok hjælpsomme borgere hurtigt trådte til og hjalp sønnen, der lige nu er indlagt på Aarhus Universitetshospital, efter han onsdag blev opereret i hoften og lårbenet.

Selvom familien kun bor 50 meter fra ulykkesstedet i Elleparken i Lystrup, nåede flere nemlig at træde til, inden hans papfar nåede frem.

»Inden han kommer ud, er der en mand, der er stoppet ved Kristian (sønnen, red.), og han begynder med at hjælpe ham. Han finder et tæppe i bilen, og det får han vippet ham over på, og meget hurtigt efter det kommer der en tilfældig bil med to sygeplejersker, der er på vej ud for at vaccinere, og de holder også ind og hjælper, og i fællesskab får de fat i en ambulance og får ham sendt afsted,« fortæller Berit Christensen.

Sygeplejerskerne fik papfaren takket, men manden, der var den første til at hjælpe sønnen, nåede han desværre ikke at takke.

Derfor er hun nu gået på Facebook på jagt efter ham.

»Det er dejligt og betryggende, at folk hjælper hinanden og er opmærksomme, når nogle har problemer, om man er ung eller gammel, og det er også det, jeg gerne vil sige med mit opslag. Jeg vil gerne have fat i manden og sige tak for hans hjælp – de andre har vi sagt tak til,« siger hun.

Indtil videre er det ikke lykkedes at komme i kontakt med ham, men Berit Christensen håber, at det lykkes.

»Han skal jo også have sit tæppe igen,« siger hun.

Forude venter nu sønnen et længere genoptræningsforløb på mellem seks og otte uger.

»Han tager det fint, men han er selvfølgelig træt og har ondt, men han er ved godt mod og skal nu bare hjem og have gang i bentøjet igen,« siger Berit Christensen.