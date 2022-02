Det er ikke alle, som kan se sjæle, tale med dyr og mærke andre menneskers energier. Faktisk er det langtfra alle, der tror på, at den slags overhovedet findes.

Men ikke desto mindre, så er det lige præcis, hvad Berit Højgaard fortæller, at hun kan – og hun lever endda af det.

»Lige siden jeg var barn, har jeg kunnet se sjæle, og det er fortsat hele mit liv. Men på et tidspunkt fandt jeg ud af, at det ikke er alle, der kan det samme,« fortæller Berit Højgaard, der til daglig driver en klinik i sit hjem i Glamsbjerg.

Tidligere havde hun ellers klinik i Odense. Men da coronapandemien for tredje gang satte en stopper for hendes arbejde, måtte hun rykke hjem. Og det er så her, hun arbejder i dag – hvis det altså overhovedet skal kaldes et arbejde.

»Jeg har øvet mig rigtig meget på det, og jeg har dedikeret mit liv til det. Jeg er slet ikke sikker på, at jeg ville kalde det for et arbejde, for det er så naturlig en del af mig,« forklarer hun.

For Berit Højgaard er kontakten til det, hun kalder den spirituelle verden, naturlig. Og hun har aldrig været i tvivl om, hvorvidt det var reelt.

»Min familie bad mig på et tidspunkt om ikke at gå og tale om de sjæle, der var omkring mig, fordi det både var et mærkeligt og enormt tabubelagt område. Min familie vidste ikke, hvad de skulle gøre ved det andet end at sige, at jeg havde en livlig fantasi,« siger Berit Højgaard.

Og det betød også, at hun måtte gå med sine evner for sig selv.

Privatfoto. Vis mere Privatfoto.

Da hun blev voksen, besluttede hun sig for at kontakte en clairvoyant. Og der fandt hun ud af, at der fandtes flere som hende selv.

»Jeg har mange gange været i tvivl, om det var det her, jeg skulle. Jeg sidder som menneske og videreformidler noget, som et andet menneske bruger, når de går ud i verden. Og det er en enorm tillid at lægge i et rum,« forklarer Berit Højgaard og tilføjer:

»Men nu er jeg overbevist om, at det er det, jeg skal. For jeg bliver hele tiden ledt tilbage af universet til lige netop det her.«

Og gennem flere oplevelser, hun har haft, fortæller Berit Højgaard, at hun gang på gang bliver bekræftet i, at den spirituelle verden er reel og lige så virkelig som så meget andet.

For eksempel fortæller hun om engang, hvor hun skulle holde et foredrag i Hammel for dyreejere. Foredraget skulle hun holde i en sal, som hun har været i før. Og særligt salens lysstofrør i loftet kunne hun huske.

Lyset fra lysstofrørene reflekterer nemlig deres lys ned i hendes briller og giver det, hun beskriver som et træls skær. Derfor rakte hun ud til sine åndelige guider efter hjælp.

»Jeg håbede, at mine egne guider kunne forandre noget omkring lyset. Og da jeg så trådte ind i lokalet, og lyset tændte automatisk, så tændte alt lys i lokalet på nær det lys, hvor jeg skulle stå. Er det tilfældigt? Er det, fordi lyset bare er i stykker? Det tror jeg ikke,« siger Berit Højgaard.

Faktisk er hun overbevist om, at lyset intet fejlede.

Men historien om lyset i Hammel er et eksempel på, hvordan Berit Højgaard benytter sig af den spirituelle verden. Og det er altså ved at være konkret omkring sine ønsker.

Og nu arbejder Berit Højgaard så blandt andet som clairvoyant og spirituelt medium. Og hendes evner rækker ikke kun til mennesker. Hun beskriver nemlig også sig selv som dyretelepatør.

»Dyr bruger deres energifelt til at formidle, hvordan de har det. Og de informationer kan jeg modtage i samme glidende form som i en samtale med mennesker,« forklarer Berit Højgaard.

For hende er det vigtigt, at flere mennesker er åbne over for de informationer, som deres dyr giver.

»Jeg er overbevist om, at alle mennesker kan nærme sig deres dyr telepatisk. Alle har evnen i sig,« siger hun og fortsætter:

»Det handler i høj grad om at se dyr som levende væsener, der også har et behov for at kommunikere, ligesom mennesker har et behov for at kommunikere.«

I den forbindelse slår hun fast, at hun ikke er ude på at overbevise nogen om, at den spirituelle verden eksisterer. Hun vil hellere mødes af folk, der er nysgerrige.

»Alle mennesker er spirituelle, det er bare et spørgsmål om, hvor meget vi favner det. Men jeg tror på, at de, der siger, at de ikke tror på et liv efter døden, får sig en lidt anden oplevelse, når de først står i det,« afslutter Berit Højgaard.