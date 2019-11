Beredskabsstyrelsen skal fra nytår levere forsyninger til flygtningeområder i Sydsudan.

Den danske beredskabsstyrelse skal bidrage til at opføre faciliteter til nødhjælpsarbejde i Sydsudan, der er hårdt plaget af borgerkrig gennem flere år.

Det skriver Beredskabsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Efter nytår starter beredskabets arbejde, der blandt andet indebærer levering af strømforsyninger i form af solcelleanlæg og generatorer.

En fortrop er taget til Sydsudan for at identificere lokale samarbejdspartnere og - om muligt - at indkøbe solcelleanlæg og generatorer lokalt.

- Det rammer lige i solar plexus af regeringens prioriteter at støtte i nærområderne, siger minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn (S) i pressemeddelelsen.

I september sidste år blev der underskrevet en fredsaftale, og efterfølgende er mange flygtninge begyndt at søge tilbage mod deres hjemegne.

Det har medført et stort behov for nødhjælp i flere dele af Sydsudan.

FN anslår, at 7,2 millioner sydsudanesere har et akut behov for hjælp. Knap halvanden millioner mennesker har som følge af krigen været nødsaget til at flygte fra deres hjem.

I løbet af det næste års tid skal Beredskabsstyrelsen bidrage til at understøtte nødhjælpsarbejde i landet i samarbejde med sin svenske søsterorganisation, MSB.

Her vil beredskabet desuden udbygge otte kontorer til nødhjælpsarbejdere i landet.

- Forsvaret yder allerede i dag en vigtig indsats i Sydsudan som en del af FNs fredsbevarende mission.

- En indsats, der har været med til at bane vejen for, at Beredskabsstyrelsen nu kan rykke ind med deres ekspertise og støtte til nødhjælpsarbejdet, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) i pressemeddelelsen.

Opgaven er finansieret af Udenrigsministeriets pulje.

/ritzau/