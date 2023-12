Stormen Pia ulmer i horisonten, og bliver spået til at være den værste storm, Danmark har set i 7 år.

Flere steder i landet er i risiko for både voldsomt vejr og store vandstigninger.

Derfor har Beredskabsstyrelsen nogle råd til, hvordan man kan sikre sig bedst mod Pia.

»Det er super vigtigt at holde sig orienteret. Både hos medier og hos Beredskabsstyrelsen, hvor der ligger generelle råd i forhold til storm og vand,« forklarer brigadechef for Beredskabsstyrelsen Martin Vendelbo til B.T.

Men det er ikke nok kun at holde sig orienteret. Brigadechefen understreger, at myndighedernes råd og vejledning skal tages alvorligt.

»Det er en rigtig dårlig beslutning at ignorere retningslinjer. Hvis de anbefaler, at man evakuerer området, så er det jo ikke for sjov. Det er alvorligt,« siger han, og fortsætter:

»Det er for deres egen sikkerhed. I yderste konsekvens risikerer vi, at vi skal bruge ressourcer på at redde dem.«

Martin Vendelbo forklarer over for B.T., at alle beredskaber er belastede i sådanne situationer som stormen Pia, og at man derfor ikke skal glemme sit samfundssind.

»Det er yderst sjældent, at vi kommer med sådan en opfordring, derfor skal man lytte, når det sker.«

Et sidste råd, som brigadechefen giver, er, at oplade elektroniske enheder som en telefon på forhånd. For 'man kan ikke stole på sin stikkontakt' i disse dage. Der er nemlig risiko for, at elledninger falder ned.

Og hvis der ikke er strøm på telefonen, bliver det nær umuligt at ringe efter hjælp.

»Hvis vi alle arbejder sammen og lytter til anbefalinger, så er der gode muligheder for at komme sikkert igennem, så alle kan få en god jul,« siger brigadechef Martin Vendelbo.