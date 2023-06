Det ekstreme sommervejr er begyndt at slå sprækker. Skyer og byger har så småt fået tag i dele af Danmark i løbet af torsdag og fredag.

Alligevel skal man stadig lade ukrudtsbrænderen stå i weekenden.

Tørkeindekset, og dermed brandfaren, er nemlig stort set uforandret.

I store dele af Jylland og størstedelen af Sjælland er tørkeindekset meget højt og i stort set resten af landet ligger tørken på et højt niveau.

Det skriver Beredskabsstyrelsen på Twitter, hvor man oplyser, at de vil have ekstra bemanding på i weekenden, der skal stå klar til at assistere de lokale beredskaber rundt omkring i landet, hvis uheldet er ude.

Beredskabet opfordrer danskerne til at følge lokale anvisninger om afbrændingsforbud, og at man ellers er meget påpasselig, hvis man skal grille eller bruge åben ild.

Du kan orientere dig om brandfaren og tørkeindekset her.