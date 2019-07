En hedebølge nærmer sig Danmark med hastige skridt. Derfor advarer Beredskabsstyrelsen nu mod naturbrande.

Sidste år var der ifølge Beredskabsstyrelsen rekordmange naturbrande på grund af den meget tørre sommer, danskerne kunne opleve.

På grund af hedebølgen beder styrelsen derfor danskerne om at være ekstra påpasselige i den danske natur.

»De mange naturbrande sidste sommer gav travlhed for redningsberedskabet og gjorde formentlig også nogle borgere utrygge,« siger forebyggelsesekspert Mads Dalgaard i en pressemeddelelse og henviser til deres nye hjemmeside 'brandfare.dk'.

Her kan man finde vigtige oplysninger om brandfare i naturen.

»Brandfare.dk kan være med til at sætte fokus på, hvordan man skal opføre sig i naturen, og hvor i landet man enten bør tænke sig om en ekstra gang eller helt lade være med for eksempel at tænde bål eller grille,« siger Mads Dalgaard.

Også Bjarne Nigaard, sekretariatschef hos Danske Beredskaber, håber, at hjemmesiden vil hjælpe danskerne med at tænke sig en ekstra gang om, før de hiver engangsgrillen frem eller ordner haven.

»Med brandfareindekset vil de kommunale redningsberedskaber få et endnu bedre grundlag for at træffe beslutning om et eventuelt forbud lokalt. Samtidig er for eksempel havefolk og landmænd også meget velkomne til at tjekke brandfareindekset, så de er ekstra opmærksomme, hvis de overvejer at give terrassen en tur med ukrudtsbrænderen eller køre maskinerne i marken,« siger Bjarne Nigaard.

Onsdag rammer hedebølgen for alvor landet og bliver i et godt stykke tid.

»Der er mulighed for, at varmen kan blive helt til på onsdag i næste uge,« fortæller Frank Nielsen, der er vagtchef ved DMI.

Vagtchefen fortæller også, at man, ligesom man skal passe på naturbrande, også skal tage sine forholdsregler, hvis man for eksempel ikke kan tåle de høje temperaturer.

»Hvis man har nogle skavanker, der betyder, at man vil være særligt påvirket af varmen, så vil jeg anbefale, at man drikker en masse vand og opholder sig på kølige steder,« siger han.

Han foreslår også, at man kan tage til de steder i Danmark, hvor hedebølgen ikke rammer.

