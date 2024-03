Jarl Vagn Hansen mener, at regeringen bør komme op i gear, når det kommer til at forberede danskerne på krise.

En beredskabsdirektør mener, at danskerne bør forberede sig på en krisesituation, og at regeringen bør komme med en direkte instruks til befolkningen om det.

Jarl Vagn Hansen, der er beredskabsdirektør i Trekantsområdet og formand i Danske Beredskaber, siger i et interview med Jyllands-Posten, at Danmark er dårligt forberedt på en mulig krise.

I december kom Forsvarets Efterretningstjeneste med en risikovurdering. Den tegnede det alvorligste trusselsbillede i 30 år.

I vurderingen lød det blandt andet, at Rusland spionerer mod kritisk infrastruktur i Danmark, og at landet har planer klar til at kunne lave sabotage på dansk jord i tilfælde af en konflikt.

Jarl Vagn Hansen mener blandt andet, at der bør blive holdt en stor øvelse på tværs af de forskellige sektorer, der vil komme i spil i en krisesituation.

Beredskabsdirektøren lufter også en bekymring om organiseringen af krisestyringen i Danmark.

De forskellige sektorer er på nuværende tidspunkt underlagt forskellige ministerier, men der findes intet ministerie eller styrelse, der har ansvar for, at de forskellige sektorer kan arbejde sammen.

Ifølge Jyllands-Posten har forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) ikke afvist, at der kan blive udpeget en minister, der er dedikeret til den nationale sikkerhed.

Det er dog ikke nok, hvis man spørg Jarl Vagn Hansen.

- Regeringen tager det ikke seriøst nok. Det går for langsomt. Der sker jo ikke noget. Min anbefaling vil være, at man kommer i gear på det her.

Beredskabsdirektøren kommer også med en direkte opfordring til, at regeringen beder borgerne forberede sig i deres egne hjem.

Det har Troels Lund Poulsen dog afvist at gøre.

Beredskabsdirektøren vil ikke komme med konkrete opfordringer til danskerne. Han mener, at det må være op til regeringen.

Selv sørger han for at have et forråd, så han sammen med sin familie kan klare sig i "et par dage".

/ritzau/