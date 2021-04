1.020.719 kroner. Læg dertil pension.

Sådan lyder beredskabsdirektør Morgens Bjerregaards årsløn, og hvad han nu får i godtgørelse, efter han nu er fratrådt sin stilling i Beredskab Fyn.

Det skriver Fyens.dk.

Den konkrete årsag til aftrædelsen kendes ikke. Ifølge Fyens.dk har der dog tidligere været problemer med dårligt arbejdsklima i form af mangel på uddannelse, dårlig kommunikation samt stress blandt de fastansatte kolleger og stor udskiftning af både ledere og andre ansatte.

I en udtalelse fra Morten Andersen (V), formand for Beredskabskommissionen og borgmester i Nordfyns Kommune, lyder det nu:

»Det er vores vurdering, at der er behov for nye kræfter på direktørposten. Begge parter har derfor erkendt, at det er bedst, at vores veje nu skilles,« skriver han.

Beredskabskommissionen har konstitueret René Cording Jensen som beredskabsdirektør, frem til en ny beredskabsdirektør tiltræder.

René Cording Jensen tiltrådte som vicedirektør for Beredskab Fyn 1. januar 2016, da Beredskab Fyn begyndte som et samarbejde mellem de kommunale beredskaber og Falck i ni fynske kommuner.

Ifølge Morten Andersen er det håbet, at en ny beredskabsdirektør kan tiltrækkes udefra og være ansat omkring 1. august i år.

Mogens Bjerregaard har stået i spidsen for det fælleskommunale beredskab siden 2016.