Brandfareindekset ændrer sig de kommende dage, hvorfor danskere advares og opfordres til at tænke på sikkerhedsforanstaltninger.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab.

Årsagen er, at det såkaldte brandfareindeks – der viser, hvor stor brandfaren er i Danmark – ændrer sig i løbet af næste uge.

'PAS PÅ med ukrudtsbrænderen og brug af åben ild! Allerede i løbet af næste uge stiger brandfareindekset i dele af Hovedstadsområdet fra moderat til meget høj,' lyder det i et Twitter-opslag.

Men det er ikke kun i Hovedstaden, at brandfareindekstet ændrer sig til 'meget høj', som karakteriseres med en rød farve.

Tirsdag og onsdag gælder det Sjælland, Lolland-Falster, Fyn samt dele af Syd- og Østjylland.

Det er blandt andet på baggrund af tørkevurderinger fra DMI, der får brandindekset til at ændre sig.

Hovedstadens Beredskab siger til TV 2 Lorry om advarslen, at ukrudtsbrænderen ofte er synderen bag brande.

Undgå brand i naturen Herunder finder du gode råd, så du undgår brand i naturen: Vær opmærksom på lokale eller permanente forbud mod afbrænding eller brug af åben ild. Sådanne forbud fremgår ikke af denne hjemmeside

Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille i naturen

Hold altid afstand til bevoksning

Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt

Brug kun åben ild i stille vejr

Hav altid vand i nærheden, når du bruger åben ild

Brug tobak, maskiner og elektrisk værktøj med omtanke – få gnister kan starte en brand

Lad ikke glas ligge fremme i solen i den tørre vegetation

Parker aldrig din bil i højt tørt vegetation

Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude Kilde: brandfare.dk

»De situationer, vi primært har oplevet, det er at man er lidt uforsigtig med at bruge ukrudtsbrænderen. Måske bruger man den også lidt for meget. Man skal ikke brænde ukrudtet væk, men blot give det noget varme, så planterne dør,« siger Frederik Ryber, vagthavende operationschef i Hovedstadens Beredskab.

I forbindelse med ændringen i brandindekset skal danskerne også forberede sig på en kraftig ændring i vejret.

