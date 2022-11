Lyt til artiklen

Julen er lige på trapperne, og det betyder juledekorationer og levende lys.

Det er både brandhyggeligt, men kan også blive brandfarligt.

Derfor er Danske Beredskaber nu ude med en kraftig opfordring.

»Vær ekstra opmærksom på brandfarer her i juletiden,« skriver de i en pressemeddelelse.

Det er netop i vintermånederne, at der oftest opstår brande i de private hjem, og derfor følger et par enkle råd i juletiden fra beredskabet.

Først og fremmest skal du blive i køkkenet, når du tilbereder mad, ligesom du aldrig må lægge ting fra dig på komfuret. Når du har tændt levende lys, skal du også huske at sætte dem langt fra brændbare materialer.

I år er også håndspritten på listen over gode råd.

»Håndsprit er stadig et element i vores hverdag, som vi skal være opmærksomme på. Håndsprit er en meget brændbar væske – så husk endelig at stille håndspritten langt fra de levende lys. Sluk altid levende lys, når du forlader lokalet,« lyder det.

Her følger et par gode råd i julemånederne for at undgå brande. Foto: Danske Beredskaber Vis mere Her følger et par gode råd i julemånederne for at undgå brande. Foto: Danske Beredskaber

Udover at følge de enkle råd er det også vigtigt at tjekke, om røgalarmerne derhjemme virker.

»En fungerende røgalarm kan være med til at redde liv. Når der opstår en brand, spredes røgen hurtigt, og røgen er farlig at indånde. Hvis du har opsat røgalarmer i dit hjem, øger du dine chancer for at blive advaret, inden branden når at brede sig.«

Hvert år oplever 60.000 danskere det, der kaldes en »happy fire«, som er en brand, man selv opdager og får slukket.

Brandvæsenet rykker årligt ud til 3.100 brande i private hjem.