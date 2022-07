Lyt til artiklen

Hovedstadens Beredskab gør nu status over indsatsen i forbindelse med skyderiet i Field's i søndags.

Et skyderi, hvor i alt tre personer mistede livet, og syv andre blev såret, da en 22-årig mand affyrede skud i shoppingcentret.

Klokken 17.32 modtager Alarmcentralen det første opkald om, at der bliver skudt i Field's.

Opkaldet betyder, at Hovedstadens Beredskab vælger at trykke på den store knap og aktiverer de såkaldte særlige procedurer for 'særlig indsats i kritiske situationer.'

Det var rørende scener, da flere venner og familier blev genforenet ude foran shoppingcentret.

Det betyder blandt andet, at politiet og Region Hovedstaden, som samarbejder med beredskabet, bliver alarmeret.

I alt blev 83 mand og 30 køretøjer sendt til Field's.

»Vi aktiverede vores eget beredskab med en forventning om, at vi skulle håndtere et meget stort antal tilskadekomne,« skriver Hovedstadens Beredskab i et Facebook-opslag.

Takket være øvelser gennem årene er beredskabets personale trænet til at gå ind med politiet i situationer som disse. En indsats, som man er overbevist om har reddet menneskeliv, lyder det i opslaget.

Skudepisoden i Field's kostede tre personer livet og fire personer blev alvorligt såret.

»Hovedstadens Beredskabs specialtjeneste opererer længst fremme iført såkaldt ballistisk udstyr – og i Field’s gik de, som de første redningsfolk, ind sammen med politiet og reddede alvorligt sårede ud til ambulancerne udenfor.«

Under skyderiet modtog Hovedstadens Beredskab mere end 550 opkald til 112 og måtte tredoble sin alarm- og vagtcentralsbemanding for at modtage alle opkald samt understøtte Københavns Kommunes krisestab.

Og det er ikke kun Hovedstadens Beredskab, der har haft travlt med at tale med personer, der var involveret i skyderiet.

Københavns Politi oplyser på Twitter, at de efter skudepisoden har talt med mere end 800 vidner.

»Men vi vil fortsat gerne tale med alle, der har selv de mest sparsomme informationer,« lyder det i opslaget.

Derfor opfordrer politiet alle, der har været i Field's den dag, og som fortsat ikke har været i kontakt med politiet, til at kontakte dem på 1-1-4.