'Advarsel! Isen på søer, i havne og kystnært vand er fortsat usikker. Al færdsel på isen er forbundet med stor risiko for både børn og voksne, og man kan bringe andres liv i fare.'

Sådan skriver Hovedstadens Beredskab i dag.

Reglerne er ret simple. Det er forbudt at færdes på isen, før kommunen har testet tykkelsen og givet tilladelse.

»Mig bekendt er der ingen søer, havne eller noget, der er åbnet for færdsel. I hvert fald ikke her i hovedstadsområdet. Min vurdering er, at vi skal en uge længere frem,« fortæller Tim Ole Simonsen, der er indsatsleder hos Hovedstadens Beredskab.

For selvom vandet på eksempelvis en sø er stift, og man ikke bevæger sig langt ud, så kan det hurtigt gå galt:

»Man kender ikke vanddybden. Når du først er faldet gennem isen, så er du i akut livsfare,« forklarer Tim Ole Simonsen og forsætter:

»Hvis du falder gennem isen, så er vandet tæt på frysepunktet. Så når du bliver våd, så vil det med det samme påvirke dit åndedræt, dit kredsløb – altså hvordan blodet pumpes rundt og efter kort tid går dine muskler i krampe.«

Indsatslederen har følgende råd, som man skal følge, hvis man ser en person eller hund gå gennem isen:

1) Ring straks 112, så professionel hjælp er på vej.

2) Råb efter hjælp, så flere kommer.

3) Skaf redningsmidler fra redningsposter mv.

4) Forsøg kun redning, hvis du ikke selv kommer i fare.

Heldigvis er beredskabet ikke blevet kaldt ud endnu, men sådan plejer det ikke at være:

»Vi plejer at blive kaldt ud til både personer og hunde, der ryger gennem isen, så vores opråb er et forsøg på at undgå det,« fortæller Tim Ole Simonsen, der også opfordrer alle hundeejere til at holde hunden i snor, hvis man færdes langs en frossen sø.