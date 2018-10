OK efterlyser syv kunder, der tirsdag eller onsdag tankede benzin og efterfølgende betalte med dankort på OK tanken ved SuperBrugsen i Tjæreborg syd for Esbjerg.

Da tankstationen fik leveret diesel tirsdag aften kl. 21, blev der ved en fejl blandet diesel i benzinen.

Det er ikke et problem for de kunder, der efterfølgende har tanket diesel.

Men kunder, der har købt blyfri 95 benzin, kan opleve motorproblemer, oplyser OK.

»Vi er selvfølgelig kede af det bøvl, produktblandingen kan have givet bilisterne og vil derfor gerne høre fra bilister, der har tanket benzin blyfri 95 på stationen i tidsrummet,« skriver OK i en pressemeddelelse.

22 kunder har tanket blandingen mellem tirsdag kl. 21 og onsdag kl. 17, hvor fejlen blev opdaget, og tanken lukket og renset.

10 af kunderne betalte med OK-kort. Dem er selskabet allerede i kontakt med, siger Rasmus Lund, der er presseansvarlig i OK.

»OK kunderne er sendt på værksted, hvor de får tømt tanken og skiftet brændstoffilter.«

Udover de 10 ved selskabet, har 12 andre tanket og betalt med Dankort.

Nu efterlyses de syv kunder, som endnu ikke har meldt sig.

OK vil gerne i kontakt med som, så også de kan få tømt tanken for den dårlige benzin.

Er du en af de syv kan du ringe til OK på 89 32 22 32.