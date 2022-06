Lyt til artiklen

Aldrig har danskerne betalt så meget for en liter benzin. Og det kan også ses på verdensplan.

For Danmark er nu på tredjepladsen på listen over verdens lande med de højeste benzinpriser, viser tal fra GlobalPetrolPrices.

I øjeblikket er den gennemsnitlige literpris i Danmark 18,2 kroner – kun lige overgået af Norge med 19,5 kroner per liter og Hong Kong med 20,4 kroner per liter.

Til sammenligning kostede en liter 95 oktan-benzin i Danmark kun 12,79 kroner 1. januar i år.

Top ti over benzinpriser i verden Gennemsnitsprisen på benzin rundt om i verden. 1. *Hong Kong: 20,4 kroner pr. liter 2. *Norge: 19,5 kroner pr. liter 3. *Danmark: 18,2 kroner pr. liter 4. *Finland: 17,5 kroner pr. liter 5. *Island: 17,2 kroner pr. liter 6. Central afrikansk republik: 17 kroner pr. liter 7. *Grækenland: 16,9 kroner pr. liter 8. Monaco: 16,8 kroner pr. liter 9. *Holland: 16,7 kroner pr. liter 10. *Sverige: 16,4 kroner pr. liter Kilde: Global Petrol Prices. Priserne for landene med en * opdateres ugentligt. Dataene for de resterende lande opdateres månedligt.

Den gennemsnitlige pris på benzin rundt om i verden er nu 9,75 kroner per liter benzin, men der er dog betydelig forskel på disse priser landende imellem.

Som hovedregel har rigere lande højere priser, mens fattigere lande og de lande, der producerer og eksporterer olie, har markant lavere priser. Blandt de lande med de laveste priser er Syrien og Algeriet, hvor benzinprisen er ligger omkring 2 kroner per liter.

En bemærkelsesværdig undtagelse er dog USA med en benzinpris på blot 8,7 kroner per liter. Forskellene i priserne på tværs af landene skyldes de forskellige afgifter og tilskud til benzin.

De stigende benzinpriser har også medført et opsigtsvækkende fænomen i Danmark.

For der bliver nemlig stjålet benzin som aldrig før. Og det er ikke fra benzintanken, men fra hinanden. Det viser anmeldelsestal, som B.T. har indhentet fra en række af landets politikredse.

De tårnhøje benzinpriser har også allerede fået en del danskere til at ændre kørselsvaner for at spare på brændstoffet. Hvordan man kan det, kan du læse mere om her.

Tallene over verdens benzinpriser opgjort 30. maj og opdateres ugentligt.