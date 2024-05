En såkaldt »ålerusemetode«.

Det har den fremtrædende advokat Nicolai Dyhr – ifølge egen forklaring – benyttet sig af, når han har mødtes med kriminelle for at rådgive dem.

Det forklarer han i den opsigtsvækkende TV 2-dokumentarserie 'Den sorte svane', der allerede før dagens premiere har fået store konsekvenser for ham.

Søndag kom det frem, at han er blevet fyret fra advokatfirmaet Horten, som han har været partner i.

Advokat Nicolai Dyhr er nu fortid i advokatkontoret Horten.

Det kunne både Finans og Børsen skrive, ligesom Nicolai Dyhr til begge medier selv bekræftede, at han er fratrådt.

Til Børsen forklarede han, at han har handlet »ubegribeligt dumt« i dialogen med flere suspekte personer i dokumentarserien, der sætter fokus på, hvordan advokater og erhvervsfolk tilsyneladende hjælper rockere og bandemedlemmer med at begå kriminalitet og svindel.

Nicolai Dyhr afviser samtidig, at han har gjort noget ulovligt.

»Mine handlinger som kurator er helt efter bogen. Jeg har udført mit arbejde samvittighedsfuldt og grundigt og gjort mig umage for at levere alt, hvad jeg kunne, inden for lovens regler,« sagde han i weekenden til mediet.

I dokumentarens afsnit tre ses han tale med flere lyssky personer i forbindelse med lukninger af selskaber, så mindst mulig svindel bliver opdaget.

Men ifølge Nicolai Dyhr er der kun tale om »ren løs snak«, ligesom han i 'Den sorte svane' forklarer, at han forsøger at vinde hovedkilden Amira Smajics fortrolighed og skabe en relation til hende og hendes klienter, så de kan »lokkes ind i ålerusen«, som han betegner det.

»Det er et begreb, jeg har lært som kurator igennem ret mange år. Det handler om at oparbejde en god tillid til folk. Det handler om at få noget materiale ud af dem,« forklarer han i dokumentaren, hvor han flere gange forklarer, at der er tale om »varm luft«, hvor han taler folk »efter munden« for at vinde deres tillid.

»Jeg er med på, at det lyder mærkeligt, eller at det kan lyde underligt. Jeg taler dem efter munden. Det er sådan, det foregår,« siger han.

Til TV 2 forklarer Nicolai Dyhr, at 'ålerusemetoden' er en arbejdsmetode, som andre kuratorer i Danmark også benytter sig af.

Han hævder også, at ledelsen i Horten er bekendt med, at han bruger den metode.

I en udtalelse, som B.T. har modtaget, tager Horten dog skarpt afstand fra Nicolai Dyhrs udtalelser.

»Nicolai Dyhr stopper i Horten som en direkte konsekvens af en række udtalelser, som TV 2 har optaget og sidenhen delagtiggjort Horten i. Udtalelserne afspejler på ingen måde, hvordan en advokat og partner i Horten bør optræde, og Horten tager skarpt afstand fra udtalelserne,« lyder det fra direktør Anders Bager Jensen.

»De er uforenelige med Hortens værdier, og derfor er Nicolai Dyhr heller ikke længere partner hos eller på nogen anden måde tilknyttet Horten.«

I udtalelsen lyder det også, at Horten 'hverken kender eller billiger' den såkaldte 'ålerusemetode':

»Vi genkender ikke den såkaldte 'ålerusemetode' som værende en velkendt model i branchen og slet ikke som en godkendt model af ledelsen i Horten. Det er den ikke, og vi billiger den på ingen måde,« siger Anders Bager Jensen og tilføjer:

»Når Nicolai Dyhr ikke længere er i Horten, er det netop fordi, hans udtalelser i udsendelsen ikke er forenelige med at være advokat og partner i Horten.«

Horten har igangsat både en intern og en ekstern undersøgelse af forløbet.

Nicolai Dyhr har ifølge TV 2 begæret et forbud mod, at de skjulte optagelser med ham må vises.

Det skete mandag aften, og Byretten i Odense har berammet et retsmøde i sagen til i dag, tirsdag, klokken 14.

