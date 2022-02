Det er nu en uge siden Bente Landfred fra Taastrup mistede sit gebis under en indkøbstur på Vesterbro.

De er endnu ikke fundet på trods af efterlysning via Facebook og en artikel her på B.T. – men selvom hun har gået uden tænder siden 13. februar, så har B.T.s dækning alligevel bragt noget godt med sig.

»Jeg har ikke fundet Bentes tænder. Men jeg er tandlæge og vil gerne hjælpe,« sådan lød indledningen på en mail, der den 15. januar tikkede ind i B.T.s indbakke.

Bente Landfred lider af KOL, og det var blandt andet derfor, hun bad om hjælp til at finde tænderne via Facebook. Hun kan nemlig ikke bevæge sig særlig meget rundt før det bliver for hårdt for hende.

Tandlægen skriver i mailen til B.T., at hendes egen mor mistede livet til sygdommen i sommer, og at hun derfor kender alt til udfordringerne ved den.

»Jeg vil gerne tage hjem til Bente og tage aftryk af hende, så hun kan få en ny protese uden at det koster hende noget,« skriver tandlægen.

B.T. har mandag aften talt med Bente Landfred, der er mere end taknemmelig for, at tandlægen har tilbudt hende hjælp. Så gør det ikke så meget, at hun ingen tænder har lige nu. Hun mangler alle sine tænder i både over- og undermund.

»Det skal nok gå. Man kan jo godt spise en hakkebøf eller en æggekage, men det bliver ikke til tyggeben og den slags lige nu,« siger hun.

Samtidig varmer hun sig ved alle de søde henvendelser, hun har fået fra folk, der har ville hjælpe hende med at finde tænderne.

»Folk har været ufatteligt søde. Jeg er også blevet kontaktet af flere lokalaviser, efter jeg har talt med B.T., men det blev lidt for meget for mig.«

Lige nu venter hende og tandlægen på en tilbagemelding fra Taastrup Kommune, der muligvis vil kunne hjælpe med lidt penge til tænderne.

»Jeg forstår godt, at tandlægen gerne vil have lidt penge, hvis det kan lade sig gøre. Det er jo et stort arbejde,« siger 71-årige Bent Landfed og understreger, at hun er meget taknemmelig for tandlægens hjælp.

Hun er pensionist og har to katte og en skildpadde, der skal have mad. Samtidig bruger hun nogle særlige sko, som hun for nylig har været nødt til at skifte ud med et nyt par. Så pengene er små.

Det er cirka to år siden, hun mistede alle sine tænder efter mange år med svær paradentose. En sygdom, hvor den knogle, som tandroden sidder fast i, langsomt forsvinder.

Bente Landfred har desværre ikke et billede af sit gebis, og hun ønsker ikke at optræde med billede i artiklen, da hun så ville skulle tage et billede af sig selv uden sine tænder i munden.