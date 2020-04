Bente Hebsgaard havde håbet, at hun kunne gå ture udenfor og nyde det gode forårsvejr, som har været en af de få lyspunkter midt i coronakrisen. Sådan er det ikke gået.

Hun har ikke fået sygdommen covid-19. Alligevel har den ramt hende hårdt. 55-årige Bente skulle nemlig have været opereret og fået en ny hofte 1. april. Men som så mange andre patienter blev operationen udskudt, da pandemien ramte Danmark, og hele sundhedsvæsenet forberedte sig på et rædselsscenarie.

»Jeg fik et brev i e-Boks, hvor der kort stod, at min operation var blevet udskudt. Der stod også, at jeg ville høre mere inden 1. juli,« siger Bente, der har haft leddegigt siden 2004.

Hvordan reagerede du på det?

»Jamen, jeg satte mig ned og tudede. Det må jeg sige. Jeg måtte erkende, at det så ikke skulle være nu, at jeg skulle kunne gå ordentligt igen,« siger Bente.

Selv om skuffelsen var stor, så forstår Bente Hebsgaard godt, at det har været nødvendigt at lukke sundhedsvæsenet delvist ned for at bekæmpe pandemien.

»Jeg er ikke sur på nogen. Jeg forstår godt, at jeg desværre kan være nødt til at vente,« siger hun og fortsætter:

»Men det, jeg virkelig savner nu, er klar besked. Det eneste, som jeg har fået at vide, er, at jeg bliver kontaktet inden 1. juli. Hvornår jeg så kan få en ny hofte, ved jeg ikke endnu,« siger hun.

Bente kan på gode dage gå en tur på halvanden kilometer. Men det tager lang tid. Det er som regel et smertefuldt projekt, der fylder det meste af dagen, hvis hun skal gå nogle hundrede meter til bageren selv.

Det er slemt, at hendes krop ikke fungerer. Men det værste er de ulidelige smerter, som leddegigtpatienter som Bente lider af.

»Heldigvis har jeg både en god veninde og en datter, der køber ind for mig,« siger hun og fortsætter:

»Jeg håber virkelig, at jeg får besked snart. Man kan jo udholde meget, når bare man ved, hvor længe man skal udholde det,« siger hun.

Når Bente Hebsgaard får en hofteoperation, så forsvinder smerterne i hoften umiddelbart. Det er kun smerterne i forbindelse med operationen, som hun så skal udholde. De forsvinder som regel i løbet af et par måneder. Derfor vinder hun reelt sin førlighed tilbage med et slag, hvis hun bliver opereret.

»Jeg ville nok fejre det ved at invitere mine døtre ud og spise. Og gå lange ture. Jeg håber, at genåbningen af sundhedsvæsenet betyder, at jeg snart får besked,« siger hun.

Hos Gigtforeningen håber man på, at de danske myndigheder meget hurtigt får prioriteret i de patienter, som venter på en operation, fordi coronavirussen udskød deres behandling.

»Det vigtigste lige nu er at skabe et overblik over, hvem der skal behandles først. Patienterne har brug for at få besked hurtigt,« siger Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind, og fortsætter:

Det er en frygtelig ting ikke at kunne bruge sin krop og ikke vide, hvornår man kan komme til det igen Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen

»Patienter som Bente bør prioriteres højt, da mange gigtpatienter har voldsomme smerter eller kan udvikle følgessygdomme. Blandt andet får mange depression som følge af deres sygdom. Det er en frygtelig ting ikke at kunne bruge sin krop og ikke vide, hvornår man kan komme til det igen,« siger hun.

B.T. har kontaktet Sundhedsstyrelsen for at spørge, om man er ved at udarbejde en plan for, hvilke patienter der kommer til først, når nu sundhedsvæsenet så småt åbner igen. Sundhedsstyrelsen er dog ikke vendt tilbage.