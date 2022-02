'Jeg ved det lyder latterligt, men jeg har tabt mine tænder.'

Sådan indleder Bente Landfred fra Taastrup sit opslag i Facebook-gruppen 'Det sker på Vesterbro'. Det betyder, at hun har gået tandløs siden søndag formiddag.

Selvom opslaget er næsten et døgn gammelt i skrivende stund, er tænderne endnu ikke fundet.

»Jeg går med rollator og har KOL, så jeg kan ikke komme op ad bakken til City 2 i Taastrup. Derfor var jeg taget til Vesterbro for at gå i Normal og Føtex,« forklarer hun til B.T.

Har du set Bentes tænder, så send meget gerne en mail til ammo@bt.dk – så formidler vi kontakt mellem dig og Bente.

Undervejs var Bente Landfred begyndt at hoste så meget, at hun var nødt til at tage sit gebis ud. Ellers var der risiko for, det ville glide ud ad munden.

»Min telefon lå i samme lomme som plastikposen med mine tænder. Jeg er næsten sikker på, at de røg ud ad den, da telefonen ringede, og jeg fiskede den frem,« siger hun og uddyber, at det opkald hun fik, ikke var værd at tage.

»Jeg skulle bare have ignoreret den telefon.«

I opslaget på Facebook beskriver Bente Landfred sin rute. Den gik fra Vesterbrogade, hvor hun både var i Normal og Føtex, og dernæst gik hun til Københavns Hovedbanegård ad Gasværksvej og Halmtorvet. Du kan se ruten herunder:

I kommentarsporet på opslaget, spørger folk ind til, hvorfor Bente Landfred ikke selv kan lede efter sit gebis. Til det svarer hun, at hun ikke har mulighed for at komme tilbage til Vesterbro før tirsdag. Over for B.T. uddyber hun, at det skyldes både hendes helbred og træning, der skal hjælpe på hendes kol.

Samtidig har hun heller ikke råd til at købe et nyt sæt tænder. Hun har to katte og en skildpadde, der skal have mad. Samtidig bruger hun nogle særlige sko, som hun for nylig har været nødt til at skifte ud med et nyt par. Det skal alt sammen betales med hendes folkepension.

»Det er frygteligt ikke at have nogle tænder, så jeg håber virkelig, at de bliver fundet;« siger hun.

Bente Landfred har desværre ikke et billede af sit gebis, og hun ønsker ikke at optræde med billede i artiklen, da hun så ville skulle tage et billede af sig selv uden sine tænder i munden.