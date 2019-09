»Jeg troede simpelthen, det var løgn.«

Bente og Henrik Jakobsen var på vej mod gaten i Billund Lufthavn og glædede sig allerede til tre dejlige uger på Cypern, men i allersidste øjeblik fik de at vide, at de ikke ville komme af sted.

Ægteparret fra Kolding var stået op klokken 2.30 for at være i lufthavnen i god tid og var kommet igennem både check-in og sikkerhedskontrollen, da de hørte en besked over højttalerne: 'Thomas Cook-flyet til Lanarca på Cypern med afgang klokken 7.15 er aflyst.'

»Først bliver jeg simpelthen målløs. Derefter bliver jeg gal,« siger Bente Jakobsen.

Bente og Henrik Jakobsen nåede igennem både check-in og sikkerhedskontrol, før de fik at vide, at deres fly til Cypern er aflyst på grund af rejseselskabet Thomas Cooks konkurs.

Alle Thomas Cook Airlines Scandinavias afgange er mandag blevet aflyst på grund af moderselskabets – den britiske rejsegigant Thomas Cook – konkurs. Herunder det fly til Cypern, som Bente og Henrik Jakobsen og omkring 200 andre danskere skulle have været med.

62-årige Bente Jakobsen er dybt skuffet over sit rejseselskab Spies, som hun føler har misinformeret hende.

Nyhederne om Thomas Cooks dødskamp de sidste par dage gjorde Bente Jakobsen nervøs. Derfor ringede hun i fredags til Spies for en sikkerheds skyld.

»Jeg fik at vide, at vi kunne være helt rolige. Vi ville i hvert fald komme af sted. For det var i Storbritannien, der var problemer, og det ville ikke påvirke os,« siger Bente Jakobsen om sin oplevelse af telefonsamtalen.

»Det gjorde mig rolig, og derfor tog vi af sted til lufthavnen tidligt i morges. Nu føler jeg mig ærlig talt holdt for nar,« fortsætter hun om den oplevelse, parret fik i Billund Lufthavn.

Over for B.T. manede Spies også til besindighed søndag. 'Nyd ferien,' lød beskeden blandt andet til kunder, som frygtede at strande i udlandet.

Efter at have fået beskeden om aflysningen hjalp personale fra lufthavnen parret ud af gaten. Spies, derimod, så eller hørte familien Jakobsen intet til.

»Hvis Spies ikke kunne nå at kontakte os kunder, før vi tog mod lufthavnen, så kunne de da i det mindste have gjort Billund Lufthavn opmærksom på aflysningerne, så vi ville blive stoppet, før vi kom igennem både check-in-skranken og sikkerhedskontrollen,« siger hun.

Nu står Bente Jakobsen og hendes 63-årige mand i en rigtig møgsituation – for den ferie de netop har mistet havde en helt særlig værdi for dem.

Parret fra Kolding har holdt ferie i Ayia Napa på Cypern mindst 25 gange og har igennem årene opbygget flere venskaber med andre danskere, som også vender tilbage til stedet igen og igen.

»Vi skulle have mødtes med nogle gode venner fra Solrød Strand, som kommer derned på fredag, og havde glædet os til den ferie i tre måneder,« siger Bente Jakobsen.

Nu ser det ud til at Bente og Henrik Jakobsen må skyde en hvid pil efter dette års drømmeferie.

Mange fly til og fra den populære ferieø Mallorca er aflyst som konsekvens af rejsegiganten Thomas Cooks konkurs.

»Jeg sidder netop nu og undersøger muligheden for at komme til Ayia Napa med et andet rejseselskab. Det vil koste os 30.000-40.000 kroner. Så mange penge har vi ikke,« lyder det fra en trist Bente Jakobsen.

Så det er kun et lille plaster på såret, at Spies refunderer parrets udgifter til købet af rejsen, fordi rejsebureauet ikke kan nå at skaffe et andet fly til Cypern i tide.

Ud over Bente og Henrik Jakobsens fly til Cypern er også to fly fra København mandag blevet aflyst. Det samme er to ankomster – en til hver lufthavn – fra henholdsvis Portugal og Cypern. I alt bliver omkring 1400 passagerer til og fra Danmark påvirket af Thomas Cooks konkurs mandag.

