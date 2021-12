»Man efterlader ikke folk i sneen.«

Sådan lyder det fra Bent Bjerre, dagen efter hele Nordjylland blev lammet af en heftig snestorm.

Derfor tog han sagen i egen hånd, da han midt om natten så et opslag i en gruppe på Facebook, hvor en kvinde havde brug for hjælp til at komme fra Aalborg Station til Vodskov, der ligger godt og vel 10 kilometer nord for Aalborg.

»Ring mig op. Starter Land Roveren op,« skrev Bent i et svar på opslaget, som blev ledsaget af hans telefonnummer.

»Jeg så opslaget klokken 2 om natten. Jeg ved ikke, hvorfor jeg var vågen der. Hun var begyndt at gå, men der er altså langt til Vodskov og der er ingen læ på den strækning, så derfor tilbød jeg at hjælpe. Hun skal ikke være ude i det vejr,« siger Bent Bjerre.

Kvinden er Ida Kvist. Hun havde været på kursus i Aarhus. Men på grund af vejret var hun blevet forsinket på vej tilbage til Aalborg.

»Det tog mig 11 timer fra Aarhus. Toget var aflyst, så vi skulle med togbus. I Aarhus regnede det bare, så jeg anede ikke, hvordan det stod til længere nordpå,« siger hun.

Klokken var næsten midnat, da hun steg af togbussen i Aalborg. På det tidspunkt var alle bybusser indstillet og der var tre timers kø for en taxa.

»Så jeg begyndte at gå og håbede, der var en venlig sjæl, der ville samle mig op,« siger hun.

Men flere biler kørte forbi uden at tage Ida med.

Det var først, da Idas bror lavede opslaget på Facebook, at der var nogen der meldte sig. Nemlig Bent, der ringede til Ida.

»Vi aftalte, hvor jeg kunne samle hende op, og så fik jeg startet Land Roveren,« siger Bent Bjerre. På det tidspunkt var Ida nået til Nørresundby.

Faktisk er det lidt af et tilfælde, at Bent overhovedet havde en Land Rover til rådighed.

»Det er mest for sjov, at jeg har den. Det var en, jeg bød på engang, og så endte sælgeren med at sælge den til mig. Men i det her vejr, er den jo god at have,« siger han.

Ida var selvsagt glad for, at Bent ville trodse sne og sene nattetimer for at give et lift.

»Jeg var begyndt at miste troen på, at der ville være en venlig sjæl, der samlede mig op. At Bent så melder sig, giver mig troen på, at der faktisk er nogle gode mennesker derude, tilbage,« siger hun og forklarer, at Bent havde taget varm kaffe med i bilen til Ida.

»Det var virkelig koldt og mørkt derude, så jeg er meget taknemmelig,« siger hun.

Bent satte Ida af i indkørslen til hendes hjem i Vodskov. Herefter kunne han vende retur i seng på sin båd i Aalborg.