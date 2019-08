I 1958 blev Bent Smed Jensens kone døbt Lolita. Et navn hun hed helt frem til d. 15. marts i år, hvor hun gik bort efter længere tids sygdom.

Efter konens død besluttede Bent Smed Jensen sig for at ære sin kone ved at ansøge om en såkaldt ønskenummerplade til sin nye bil. En nummerplade, hvorpå der skulle stå konens fornavn - Lolita.

»Jeg har ikke noget gravsted til hende, hun har selv valgt, at hun vil ligge ved de ukendte. Hun har selv valgt bilen, så ville jeg kalde den Lolita,« forklarer Bent Smed Jensen til TV2 Østjylland.

Da der allerede kører en bil rundt på de danske veje, hvorpå der står ’Lolita’, så valgte Bent Smed Jensen at tilføje et -s i enden, så ansøgningen i stedet omhandlede nummerpladen ’Lolitas’.

En anmodning han fik afslag på ved Motorstyrelsen. I afslaget står der følgende: ”Motorstyrelsen kan ikke godkende kombinationen, da nummeret kan vække anstød”.

»Det gør mig aggressiv, fordi jeg føler, at de med afslaget gør hendes navn til noget værre noget. Det synes jeg er forkert af en instans,« siger Bent Smed Jensen.

Bent Smed Jensen bestilte nummerpladen d. 18. juli. Og i lørdags modtog han et brev med beskeden om, at kombinationen af nummerplade ikke kan godkendes.

Han har efter afslaget bedt om at få en uddybet forklaring på, hvorfor hans anmodning har fået et afslag.

»Jeg blev fuldstændigt overrasket over at få brevet i lørdags. Jeg synes, at det er forkert. Det er i hvert fald forskelsbehandling. Og måden de siger tingene på, det kan jeg slet ikke lide. De vil ikke forklare mig, hvad de mener med anstød. Man skal ikke skrive det, hvis man ikke vil forklare det,« mener Bent Smed Jensen.

Bent Smed Jensen har selv den antagelse, at afslaget bunder i, at Lolita har en form for negative associationer i samfundet. Navnet kan blandt andet skabe associationer til de såkaldte Lolitadukker.

»Lad da folk tænke, hvad de vil. Folk kan blive stødt af så meget. De kan også blive stødt, hvis jeg skifter til badebukser ude på stranden, men det sker alligevel,« udtaler Bent Smed Jensen.

Afslaget fra Motorstyrelsen ser Bent Smed Jensen som en form for personligt angreb mod konen og de resterende kvinder med samme navn.

Derfor har det fået endnu større betydning for ham, at nummerpladen bliver godkendt.

»Det ville betyde alt i verden. Jeg er villig til at gå langt. Også for at få dem til at anerkende, at Lolita er et navn. Og ikke bare det, folk har indtrykket af. Lolita er min kones navn og 78 andre danskere,« siger Bent Smed Jensen.

Og han fortsætter:

»Hun var stolt af sit navn, og det ved jeg 100 procent sikkert. Og jeg var stolt af at være hendes mand.«

Han henviser desuden til, at afslaget ikke går hånd i hånd med, at hustruen har båret navnet i alle livets sammenhænge.

»Hvis man kan godkende det som navn og hun kan blive gift med det, så kan jeg ikke se, hvorfor det ikke kan sidde på en nummerplade, det kan jeg ikke.«

Ud over, at Bent Smed Jensen føler sig stødt over, at Motorstyrelsen mener, at konens navn kan vække anstød, så mener han også, at det er forkert, at der alligevel kører en lignende nummerplade rundt i Danmark.

»Den er lige blevet købt, kunne min så ikke køre sammen med dem. Hvis den alligevel må køre i lidt over syv år. De siger, at de ikke kan stoppe den, når de har givet lov til det. Det synes jeg er uretfærdigt,« siger Bent Smed Jensen til TV2 Østjylland.

Selvom Bent Smed Jensens største ønske er, at ønskenummerpladen bliver godkendt.

Så er det også relevant for ham, at der ikke skal være forskel på hans og den anden allerede eksisterende nummerplade med navnet Lolita.

»Jeg synes, at hvis man har lavet en regel om, at den ikke må eksistere, så skal man kalde den hjem, der kører rundt.«

Det har ikke været muligt at få en udtalelse fra Motorstyrelsen til denne artikel.