»Overbelastning.«

Sådan står der med store bogstaver, når man trykker ind på Bent Svarrers firmahjemmeside Træpillegrossisten.dk.

Og det er også sådan, Bent Svarrer selv føler i kroppen.

Det har han følt de sidste tre uger, efter træpilleefterspørgslen eksploderede fuldstændig herhjemme, og hans firma havde svært ved at følge med.

»Det har påvirket mig voldsomt. Det behøver vi ikke opleve igen. Det er et ret belastende arbejdspres,« siger Bent Svarrer.

Det, der har påvirket ham mest, fortæller han, er de mange følelser, der er involveret, når han må skuffe kunderne.

»Folk er kede af det. Der er mange, der ikke kan klare det ekstremt dyre energiforbrug. Og der er flere, der ligefrem har grædt i røret. Det er sgu da synd, man er helt derude,« siger Bent Svarrer, der i første omgang talte med Jydske Vestkysten om den enorme efterspørgsel.

Hans hjemmeside brød ned for et par uger siden, og han har med vilje holdt den lukket siden, fordi firmaet slet ikke har været gearet til den enorme efterspørgsel.

»Jeg kunne ikke have forudset det, så jeg nåede slet ikke at tage mine forholdsregler,« siger Bent Svarrer og holder en kort pause, inden han fortsætter:

»Det er voldsomt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, og jeg har været i branchen i 20 år.«

Hans firma får løbende træpiller leveret, og han satser på at være klar til at åbne hjemmesiden igen den kommende uge, siger han.

Og måske han skal tænke en ekstra gang over at sikre sit træpillelager.

I hvert fald hvis man spørger Forsikringsselskabet Topddanmark, der lige nu opfordrer sine kunder til at tyverisikre brænde og træpiller, hvis der er mulighed for det.

Det skriver forsikringsselskabet i en pressemeddelelse:

»I takt med at varmeregninger er strøget i vejret, er alternative energikilder kommet i rigtig høj kurs. Det skaber en naturlig bekymring blandt kunder, som ringer ind for at spørge om, hvordan de er dækket i tilfælde af tyveri, og hvad de kan gøre for at sikre deres træpiller og brændestakke,« lyder det fra Rasmus Ruby-Johansen, skadedirektør i Topdanmark.