Komponisten Bent Fabricius-Bjerre er død efter kort tids sygdom, oplyser familien i en mail. Han blev 95 år.

Bent Fabricius-Bjerre er blandt andet kendt for at stå bag de berømte temaer til "Olsen Banden" og "Matador".

Han har også stået bag musik til en række ballet-, musical- og teaterstykker gennem årene.

Familien oplyser, at bisættelsen vil foregå privat.

Blå Bog Født på Frederiksberg 7. december 1924. Begyndte klaverundervisning som fem-årig og drømte i en alder af 13 om at blive jazzpianist. Udlært pianist Det Kg. Danske Musikkonservatorium 1946. Skrev sit første hit som 17-årig. Største hit ‘Alley Cat’ blev skrevet på en halv time og var oprindelig kendingsmelodi til underholdningsprogrammet ‘Omkring et flygel’. Nummeret var et hit i hele verden og vandt i 1962 en Grammy.



Etablerede i 1950 sit eget pladeselskab, Metronome Records, som han solgte midt 90erne med en gevinst på 200 mio. kr. Skrev og leverede muzak - musik, der skulle stimulere købelysten - til butikker i hele landet Ejede sammen med sønnerne Henrik og Poul utallige ejendomme i indre København. Var i 20 år huskomponist på Nordisk film. Det var her, at han skrev temaerne til bl.a. ‘Olsen-banden’ og ‘Matador’. Var god ven af Dronningen og en af prins Henriks faste tennismakkere. Blev i 1996 Ridder af Dannebrog Gift tre gange. Harriet 1948-1975. Anne 1977-2004. Camilla fra 2005. Fik de fire børn Susanne, Poul, Henrik og Jan med første kone. Derudover fem ‘bonusbørn’ fra øvrige ægteskaber

Opdateres...

/ritzau/