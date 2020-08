En af landets mest succesfulde komponister, Bent Fabricius-Bjerre, døde 28. juli. Nu er han blevet bisat.

Den folkekære komponist Bent Fabricius-Bjerre, der døde den 28. juli, er blevet bisat.

Det fremgår af en dødsannonce på hjemmesiden afdøde.dk.

Bisættelsen foregik i private omgivelser med komponistens nærmeste, skriver Billed-Bladet. Mediet har været i kontakt med Bent Fabricius-Bjerres søn.

Bent Fabricius-Bjerre har i generationer været en af Danmarks bedst kendte komponister og musikere. Han startede karrieren allerede i en alder af 17 år.

Det helt store musikalske gennembrud kom i 1961, da han komponerede kendingsmelodien til tv-programmet "Omkring et flygel", som han også var vært i.

Under kunstnernavnet "Bent Fabric and His Piano" lancerede den da 38-årige dansker "Omkring et flygel" i USA - her med titlen "Alley Cat".

Nummeret strøg direkte ind i toppen af den prestigefyldte hitliste Billboard Hot 100 og indbragte i 1962 baggårdskatten "Bent Fabric" en Grammy i kategorien bedste rock and roll-indspilning.

Siden da kom blandt andet titelmelodier, der er blevet en fasttømret del af Danmark og dansk historie.

Det gælder blandt andet musikken til tv-serien "Matador".

Efter nyheden om Bent Fabricius-Bjerres død strømmede det hurtigt ind med kondolencer, hilsner og hyldester til komponisten fra blandt andre modedesigneren Erik Brandt og journalist og radiovært Jørgen de Mylius samt en lang række politikere.

Inden sin død medvirkede Bent Fabricius-Bjerre desuden i et interview med tv-værten Mikael Bertelsen.

Siden har optagelserne været gemt i Det Kongelige Biblioteks arkiv. Men de bliver vist mandag aften klokken 20.00 på TV2.

Bent Fabricius-Bjerre blev 95 år.

/ritzau/