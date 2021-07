Bent E. Jensen fra Vester Hassing er sikker på, han bliver overvåget af et forsikringsselskab. På et tidspunkt gik det så vidt, at der fløj en drone over hans have.

Han fortæller til TV 2 Nord, at han de seneste 29 måneder har oplevet at blive overvåget 18 gange.

»Det påvirker mig så meget, at jeg nu går til psykolog en gang om ugen,« siger han.

Bent E. Jensen endte i 2016 i en arbejdsulykke på det lager, hvor han arbejdede. Han fik en 100 kg tung robotarm i hovedet. Efter ulykken har han fået penge fra sin egen ulykkesforsikring, men han har også fået penge fra arbejdsgiverens forsikringsselskab.

Og det er dem, han mener, overvåger ham. Det er foregået i supermarkeder, til koncerter og i hans have, hvor han beskriver, at en drone fløj ind over for at optage ham. Mange tror ikke på ham, forklarer Bent E. Jensen, men han er helt sikker på, at der er tale om overvågning.

Også Søren Simoni fra Aalborg fortæller til TV 2 Nord, at han bliver overvåget af sit eget forsikringsselskab. Han har endda beviser, da de har fremlagt billeder af ham, hvor han var på Aalborg Station og handlede ind.

Han har sat film op på sine vinduer, så detektiverne fra forsikringsselskabet ikke kan se ind til ham.

Brancheforeningen Forsikring og Pension vurderer ifølge TV 2 Nord, at overvågning med detektiver og på nettet har resulteret i afsløring af snyd for 516 millioner kroner i 2019. Her var 58 kunder blevet overvåget.

Bent E. Jensen kan ikke dokumentere overvågningen, og hans forsikringsselskab benægter det.

Ifølge forsikringsbranchens regler må man gerne lyve om det, når man bliver spurgt til det. Kunden skal først orienteres, når man stopper overvågningen.