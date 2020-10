Mandag aften fik Benja Sonne-Schmidt en noget forslået kat ind ad døren. Hun troede ikke sine egne ører, da dyrlægen fortalte hende, hvad katten var blevet udsat for, selvom det var netop det, hun havde frygtet.

»Vi troede først, han havde været oppe at slås, men vi frygtede også, at det kunne være et hagl,« siger hun og fortsætter:

»Vores nabos kat blev skudt for cirka et år siden.«

Benja Sonne-Schmidt, der bor med sin familie i Rødovre, besluttede i samråd med dyrlægen, at få katten aflive med to grædende børn med på sidelinjen.

Her kan du se, hvor kuglen sad. Foto: Privatfoto Vis mere Her kan du se, hvor kuglen sad. Foto: Privatfoto

Haglet var skudt næsten hele vejen igennem hankatten og det havde resulteret i en punkteret lunge og indre blødninger.

»Jeg blev vred. Det er jo mine børns kæledyr. Og det gør mig ked af det, at nogen kan finde på sådan noget,« siger hun.

Hun forstår godt, at det kan være irriterende at have andres katte rendende i sin have, men hun synes det er ærgerligt, at deres kat skulle gå rundt og lide.

Samtidig er hun nervøs for, at det kan ske igen. De har nemlig endnu en kat.

Sådan så Benjas kat ud, da den var i live. Vis mere Sådan så Benjas kat ud, da den var i live.

»Han ville ikke trives med at være inde. Man kunne overveje, om man skulle få lavet en løbegård til ham. Det er jo sket flere gange i området,« siger hun.

Fire katte skudt siden april

Faktisk er hele tre katte på kun 14 dage blevet skudt i samme område i Rødovre.

»Vi har haft fire sager siden april og tre af sagerne på kun 14 dage,« siger Lone Paredes, der ejer Rødovre Dyreklinik, hvor hun også arbejder som fagdyrlæge.

»De 30 år jeg har været dyrlæge, har jeg altid oplevet, at katte blev skudt, men slet ikke det omfang.«

To af de katte, der er kommet ind med skader fra hagl, har dyreklinikken kunne redde. Desværre har man måtte aflive resten.

»Det er rigtig trist for de katte og familier, det går ud over. Det er uhyggeligt,« siger Lone Paredes.