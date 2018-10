Hun skulle igennem et utal af ufrivillige aborter og mellem 12--13 fertilitetsbehandlinger, før det lykkedes hende at blive mor første gang som 46-årig.

Men det var ikke alle, der delte hendes lykke. Det fortæller den tidligere socialminister og nuværende borgmester i Helsingør Kommune - Benedikte Kiær - i et interview med Hendes Verden.

Hun forklarer, at hun ikke havde overvejet, at det kunne blive svært for hende at blive gravid, da det ikke havde været et problem før i hendes familie.

Men da hun sammen med sin kæreste gik i gang, da hun var 37 år, viste det sig at være netop det. Svært.

Først som 46-årig lykkedes det hende første gang at blive mor, da hun fødte sønnen Lauge. Som 48-årig lykkedes det hende igen at blive gravid med hjælp af fertilitetsbehandling. Denne gang fik hun en datter.

Selvom hun selv og resten af familien var lykkelige, var det ikke alle, der delte glæden, fortæller hun som svar på spørgsmålet om, hvilke reaktioner hun har oplevet på at blive mor i en sen alder.

»Først og fremmest lykønsk­ninger fra alle vores nærmeste. Men desværre også smædebre­ve af værste slags som eksem­pelvis en person, der alvorligt mente, at jeg burde få en abort. Det har ikke altid været nemt at stå model til som ufrivilligt barnløs. Jeg har fået mange platte kommentarer, mens mænd, der får børn i en senere alder, mere får sådan onkelhu­moragtige bemærkninger,« fortæller hun til Hendes Verden.

På Instagram delte den konservative politiker netop tilbage i marts et billede af et brev, hun havde fået i sin private postkasse, hvori en person blandt andet havde skrevet:

'Vi anbefaler dig, at du snarest får en abort. Man bør absolut ikke få børn i en alder af 48 år'.

Det var den 22. august i år, at Benedikte Kiær og hendes mand - Lars - kunne byde velkommen til deres andet barn.

'En skøn pige med en kampvægt på 4130 gram, længde på 55 cm og masser af mørkt hår. Vi er selvfølgelig mørbankede og hamrende lykkelige - og vi glæder os til, at de to storebrødre skal møde lillesøster', skrev hun i den forbindelse på Instagram.

Fra et tidligere ægteskab er Lars også far til sønnen Simon.