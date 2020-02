»Aflys jeres ferier.«

Sådan lyder opfordringen til danskerne fra Bendine Frederiksen fra Vorbasse.

Hun lider af en kronisk sygdom, der nedsætter hendes immunforsvar. Hun vil blive alvorligt syg, hvis hun bliver smittet med coronavirus.

»Hvis jeg er uheldig, kan jeg dø af det, fordi min immunsygdom og mine lunger ikke er helt raske,« siger hun.

Bendine Frederiksen er førtidspensionist og mor til en datter på syv år.

Hun lider af sygdommen ME, der rammer nervesystemet, immunsystemet og hormonsystemet. Oveni lider hun af svær astma.

Sygdommen betyder, at hun i vinterhalvåret må tage drastiske forholdsregler for ikke at blive smittet med almindelig influenza.

»Jeg passer meget på, at jeg ikke får influenza, for jeg kan ikke tåle det. Jeg lever ikke i frygt, for sådan kan man ikke leve, men jeg tager mine forholdsregler,« siger hun.

Forholdsreglerne er blandt andet, at Bendine Frederiksen i vintermånederne forsøger at undgå at stå i kø i supermarkedet, hvor hun risikerer at blive smittet.

»Jeg handler ind via BilkaToGo. Hvis jeg har en aftale, og folk er syge, så skal de ikke komme. Derudover klarer jeg mig med håndsprit og sund fornuft,« siger hun.

Bendine Frederiksen følger udviklingen i corona-udbruddet meget tæt, og hvis der kommer et stort udbrud i Danmark, føler hun sig nødsaget til at tage flere forholdsregler.

»Hvis det spreder sig herhjemme, som det gør i italien, så er jeg nødt til at blive inden døre. Hvis der kommer flere tilfælde, er jeg nødt til at købe ind, så jeg kan klare mig i 21 dage,« siger hun.

Bendine Frederiksen planlægger et større indkøb af varer som toiletpapir, pasta, ris, mel og ja - gær, så hun kan bage sit eget brød.

»Der går nok ikke så lang tid, før jeg begynder at forberede mig. Jeg har venner i italien, og de fortæller om tomme supermarkeder. Lige pludselig går folk i panik,« siger Bedine Frederiksen.

Hun mener ikke, at de danske myndigheder gør nok for at forhindre smitten i at komme til landet. Samtidig kritiserer hun de danskere, der vælger at rejse til områder som Norditalien, hvor de risikerer at bære smitten med hjem.

»Når du rejser ud, så tager du et bevidst valg om, at du kan tage noget med hjem, som andre kan dø af. Men du er ligeglad, fordi du selv bare bliver syg af coronavirus. Det mener jeg er en mærkelig indstilling,« siger hun.

Men der er jo coronavirus i mange lande. Skal man så helt lade være med at rejse?

»Ja. Jeg synes, man skal indstille rejseaktivitet i et stykke tid. Sundhedsstyrelsen skal melde ud, at der er smitterisiko, for så får folk deres penge tilbage. Det er jo det, der gør, at folk ikke bliver hjemme.«

Vil det ikke blive frygteligt dyrt for samfundet?

»Jo, men det bliver endnu dyrere, hvis butikker og hele byer skal lukke ned, som vi ser det i Italien.«

Sundhedsstyrelsen opfordrer rejselystne danskere til at orientere sig i Udenrigsministeriets rejsevejledning, der opdateres løbende. I skrivende stund fraråder Udenrigsministeriet alle unødvendige rejser til store dele af Kina. I Italien opfordres danskere til at være ekstra forsigtige, mens rejsevejledningen for Spanien blot lyder, at man skal følge de lokale myndigheders anvisninger.