»Jeg kan ikke se, hvorfor det skal skrives på den måde. Det er noget fis og lavet uden baggrundsviden.«

Sådan lød Anders Pinderups reaktion til B.T. på den skepsis, der har været omkring hans salg af bemærkelsesværdige billige træpiller.

Men nu er han og en anden medejer, der står bag virksomheden Pinderup Træpiller, blevet sigtet for databedrageri.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'At de to personer er sigtet for databedrageri, vil sige, at det mistænkes, at de over internettet udbød produkter til salg, selv om de ikke havde en intention om at levere produktet,' uddyber politiet.

Anders Pinderup har ellers tidligere benægtet til B.T., at han skulle have snydt en lang række virksomhedsejere og privatpersoner:

»Jeg har mit på det rene. Det er et 100 procent reelt firma. Og dem, der har bestilt og betalt for piller, vil få dem. Vi har aldrig lagt skjul på vores leveringstid, den står også på vores hjemmeside,« lød det fra ham.

På virksomhedens hjemmeside, som ikke længere er tilgængelig, fremgik det, at Pinderup Træpiller solgte paller med træpiller af god kvalitet.

At de var lavet af rene spåner og flis, ikke var tilsat bindemiddel og havde et minimum af smuld. En bigbag på et ton træpiller var sat til salg for 3.400 kroner eksempelvis – dette i en tid, hvor prisen på træpiller næsten er tredoblet i forhold til samme tidspunkt sidste år.

900 kunder havde lagt ordrer i hans butik for samlet over fire millioner kroner, skrev Nordjyske. De kunne desuden fortælle, at manden tidligere er dømt for bedrageri.

Og ifølge politiet er flere kunder tilsyneladende blevet vrede og har følt sig snydt. Flere har krævet deres penge retur, og nogle har tilsyneladende fremsat trusler mod personkredsen bag firmaet.

»Dette er selvsagt slet ikke muligt, da vi har beslaglagt pengene i forbindelse med vores efterforskningsarbejde,« siger politikommissæren i pressemeddelelsen.

Han advarer samtidig om, at det kan være strafbart at true andre.

»Trusler er helt uacceptable, og de sager kommer vi også til at forfølge,« siger politikommissær Jan Brun Sørensen fra Nordjyllands Politi.