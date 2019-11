Beboere i Odense kunne se mystiske lys på aftenhimlen for 14 dage siden.

Nu forklarer Fyns Politi årsagen.

»Personligt havde jeg undret mig over, hvad det var, hvis jeg havde set lysene på aftenhimlen, men det var ikke noget mærkeligt, folk kunne se,« siger Sunniva Pedersen-Reng fra pressetjenensten i Fyns Politi.

Derimod stammede lysglimtene fra politiets droner.

Fakta om droner i Fyns Politi Droneprojektet i Fyns Politi startede i sommeren 2017..

Fyns Politi arbejder tæt sammen med rigspolitiet om droner og er blandt de førende politikredse i Danmark mht. implementering af droner.

Fyns Politi samarbejder med blandt andre Syddansk Universitet omkring vidensdeling.

Dronerne bruges stort set hver dag.

Politiet har forskellige droner til forskellige opgaver. De bruges blandt andet til eftersøgninger efter forsvundne personer, at skabe overblik efter trafikuheld på motorveje og i forbindelse med demonstrationer. Kilde: Fyns Politi

Fyns Politi var således ude og træne med deres droner i Odense-bydelen Højstrup.

'I Fyns Politi bruger vi droner mere og mere i vores arbejde. Det er et rigtig godt redskab i flere situationer, derfor har vi også brug for at træne og øve os mere,' skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet valgte helt bevidst at lægge dronetræningen om aftenen.

'Grunden til, at vi bl.a. træner med dronerne, når det er blevet mørkt, er, at kontrasten mellem koldt og varmt er størst, når vi træner med det termiske udstyr, og det er derfor lettere at øve med,' skriver politiet i pressemeddelelsen.