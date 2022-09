Lyt til artiklen

1613 sygehusansatte er blevet belønnet med en millionfest efter deres indsats under pandemien.

Det skete ved en stor gallafest i Blue Water Dokken, hvor ansatte på Sydvestjysk Sygehus blev fejret for at have stået forrest under pandemien. Det skriver JydskeVestkysten.

Og det krævede den store pengepung op af lommen. Festens pris løb nemlig op i hele 1.692.091,5 kroner med moms.

»Vores medarbejdere har været igennem en meget hård periode med corona og personalemangel, som virkelig har trukket store veksler på personalet. Og corona er jo ikke overstået, så vi synes, det er en beskeden anerkendelse af det hårde og dedikerede arbejde, som medarbejderne har udført,« siger Per Busk, administrerende direktør på Sydvestjysk Sygehus, til JydskeVestkysten.

Til festen var der både band, pølsevogne og en livetransmission. Og ikke mindst en flot kuvertpris, hvor prisen, udelukkende for kuverterne, lød på 1.056.515 kroner.

Hos sygehusets ledelse mener man, at pengene er givet rigtig godt ud, og er en anerkendelse til personalet efter en meget hård tid.

Selvom festen er en gave til personalet for deres frontarbejde under pandemien, oplyser sygehusets chefjurist, Karen Nørgaard Andresen, til JydskeVestkysten, at gallafesten kommer til at sløfje personalets julegaver i år.

Kun medarbejdere, der ikke deltog i gallafesten, kan glæde sig til at pakke en gave op fra arbejdet juleaften.