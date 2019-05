Bellahøj Svømmestadion er tirsdag lukket på ubestemt tid, fordi der skal foretages undersøgelser af indeklimaet.

Det sker i kølvandet på, at Teknologisk Institut i slutningen af marts fandt skimmelsvamp i gulvet.

Dengang blev det meldt ud, at svømmehallen ville være lukket fra september og ni måneder frem i forbindelse med renovering af skaderne.

Men nu oplyses det på Bellahøj Svømmestadions hjemmeside, at svømmehallen allerede er lukket.

Lukningen sker angiveligt, fordi der skal foretages yderligere undersøgelser.

Svømmehallens brugere har ifølge minby gennem en periode klaget over lugtgener, og det er i den forbindelse, at undersøgelserne bliver udført.

Ved en forudgående undersøgelse blev der fundet skimmelsvamp i svømmehallens terrazzogulv.

Kommunen valgte dog ikke at lukke svømmehallen for offentlig svømning, fordi Teknologisk Institut havde vurderet, at det ikke udgjorde en sundhedsrisiko.

Hvad der er sket i mellemtiden, vides ikke med sikkerhed, men tirsdag har svømmehallen lukket ned på ubestemt tid.

Hvornår Bellahøj Svømmestadion forventes genåbnet, vides endnu ikke.

Så snart resultaterne fra undersøgelsen af indeklimaet foreligger, vil de dog blive offentliggjort på svømmehallens hjemmeside.

I mellemtiden henvendes brugerne til Hillerød Bad og Hal, der er den nærmeste svømmehal.