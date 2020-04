Partierne i Folketinget blev natten til fredag enige om, at Danmark kan åbne en smule mere op fra mandag af.

Det betyder blandt andet, at frisørerne må åbne igen. 50-årige Belinda Hildebrandt har sin egen frisørsalon på Frederiksberg, men hun åbner ikke.

Det fortæller hun fredag til B.T.:

»Jeg åbner ikke på mandag. Jeg synes det hele går lige stærkt nok, og jeg vil gerne vente og se, hvad der sker de kommende dage og uger.«

Belinda Hildebrandt siger, at hun gerne vil se, hvordan det går med genåbningen af skolerne, inden hun selv begynder at klippe kunder igen.

Hun tilføjer, at det primært er smittespredningen, som hun er nervøs for, hvis hun åbner op igen:

»Jeg har ikke den nødvendige beskyttelse og risikere at smitte rigtig mange. Og hvis man smitter en, der ikke kan tåle det, har man så samvittighed til det.«

Frisøren er klar over, at det er en holdningssag, om man mener det ene eller andet. Hun havde dog gerne set, at der blev ventet yderligere 14 dage.

50-årige Belinda Hildebrandt. Vis mere 50-årige Belinda Hildebrandt.

50-årige Belinda Hildebrandt understreger, at nærkontakt for en frisør er nødvendig. Faktisk skal hun helt tæt på, hvis arbejdet skal gøres ordentligt.

»Jeg står helt oppe i hovedet på mine kunder, når jeg eksempelvis klipper pandehår. Jeg er nødt til at se, hvad jeg laver. Og når jeg ikke har det nødvendige sikkerhedsudstyr, så er sandsynligheden for smittespredning meget stor.«

Hun mener, at hendes frisørsalon er mere udsat, end salonerne er andre steder i Danmark.

»Jeg har min egen frisørsalon på Frederiksberg i København, og der sker lidt mere, end der gør nogle steder i Jylland. Mine kunder kan være i kontakt med mange mennesker, inden de besøger mig. Derfor øges chancen for, at virussen tages med ind i salonen.«

Men selvom Belinda Hildebrandt holder salonen lukket, så vil danskerne have rig mulighed for at blive klippet i løbet af næste uge.

Således er der 12.613 frisører i Danmark, der kan begynde at arbejde på mandag igen. Det viser tal fra eStatistik.dk, der samarbejder med Danmarks Statistik om udviklingen af skræddersyet erhvervsstatistik.

Og det virker til, at danskernes hår er blevet for langt den seneste tid. Folk vil i hvert fald gerne til frisøren.

Fredag formiddag er bestilling.nu, der bruges til at booke tid hos en frisør, brudt sammen.

Mette Frederiksen (S) og resten af Folketinget er blevet enige om at lade frisører holdet åbent fra på mandag af. Foto: Philip Davali Vis mere Mette Frederiksen (S) og resten af Folketinget er blevet enige om at lade frisører holdet åbent fra på mandag af. Foto: Philip Davali

Det er ikke kun frisører, der får til at åbne på mandag igen. Det gælder ligeledes køreskoler, domstole, tatovører, Kriminalforsorgen med henblik på afsoning, forskningslaboratorier og 'visse liberale erhverv'.

Dermed må restaurationsbranchen, højskoler og efterskoler vente på at åbne.

50-årige Belinda Hildebrandt fortæller afsluttende, at hendes alder spiller en rolle i forhold til hendes beslutning:

»Jeg er hverken 20 eller 30 år mere. Og når WHO siger, at vi skal passe på, så er det, hvad jeg gør. Det kan godt være, det er den forsigtige strategi, men det er den, jeg vælger, når jeg er blevet 50 år.«