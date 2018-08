Hos Reden i Aalborg er man bekymret. De oplever, at piger på helt ned til 16 år begynder at sugardate, skriver TV2 Nord.

»Flere af dem, vi har hjulpet, fortæller, at de er startet tidligt. De kan først komme i Reden, når de er fyldt 18 år, men der fortæller nogle af kvinderne, at de allerede har sugardatet i et par år, så reelt er de startet som børn,« fortæller leder af Reden i Aalborg, Jeanette Kaastrup.

Reden er et tilbud for unge, der sælger eller har solgt seksuelle ydelser.

Der er ingen tal på, hvor mange unge piger der vælger at date mænd imod betaling eller gaver. Dog mener Reden, at den digitale tilgængelighed har gjort det lettere for pigerne at finde en mand.

Sugardating har konsekvenser

Jeanette Kaastrup fortæller, at sugardating kan have en negativ indvirkning på de unge kvinder.

»Sugardating giver voldsomme ar på krop og sjæl. Det giver et ordentligt hak i selvværdet og i selvtilliden, og flere kvinder udvikler angst eller paranoia,« siger Jeanette Kaastrup til TV2 Nord.

Hun mener, at man bør vejlede de unge allerede i 7. og 8. klasse, og fortælle dem, at der er en bagside af den type dating.

I Aalborg kommune tager man problemet seriøst. Mai-Britt Iversen (S), som er rådmand i Familie-og beskæftigelsesforvaltningen, siger, at det er bekymrende, at de unge piger ikke forstår, at sugardating faktisk er prostitution.