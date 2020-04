I kampen for at inddæmme coronaudbruddet i Danmark er værnemidler centrale redskaber, men mere efterlyses.

Personalet i sygehusvæsnet og ældreplejen er nervøse for, at der ikke er nok værnemidler, når de til dagligt er på arbejde, så de selv blive smittet med coronavirus. Og så de derved tager smitten videre til andre. Både i eget hjem eller på deres job.

Det er den overordnede melding på et pressemøde fredag.

Her deltager Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

- Hvis først smitten bryder løs dels blandt personale og ældre, så ser vi konsekvenser, som vi ikke har set i andre lande, siger Torben Hollmann, sektorformand i FOA.

- Vi oplever bekymring blandt vores medlemmer om, at de kan være smittede, men også om de bærer smitten videre.

- Vi er klar over, at der er forsyningsproblemer med værnemidler. Der er også problemer med forsyning af test, siger han.

Grete Christensen, der er formand for Dansk Sygeplejeråd, tilføjer i forhold til hendes medlemmer:

- Af forsigtighedshensyn er vi nødt til at kigge på retningslinjerne igen. Jeg har sagt det mange gange de seneste to uger, og jeg håber, at vi er nået dertil, hvor der bliver gjort noget ved det.

- Det kan ikke være meningen, de skal gå på arbejde med ondt i maven, og derfor skal vi gøre noget ved de her ting.

Sundhedspersonalet skal kunne gå trygt på arbejde, mener Andreas Rudkjøbing, der er formand for Lægeforeningen.

- Vi har set under epidemiens udbredelse rundt om i verden, at sygdom blandt sundhedspersoner er en kæmpestor udfordring for deres indsats. Det er afgørende, at vi ikke ender i den situation.

- Vi har set voldsomt vanskelige dilemmaer, hvor man skal afveje risikoen for ens egen sikkerhed. Der må vi for alt i verden ikke ende. Der skal være åbenhed og handling omkring værnemidler, siger Andreas Rudkjøbing.

Lagrene med værnemidler kan snart fyldes op igen. Det siger Christian Harsløf, direktør i KL.

- Markedet for værnemidler er slet ikke, som det plejer at være. Der er eksempler på, at man ender med at blive skuffet, når man placerer en ordre, som ikke kommer frem.

- Der er grund til optimisme. Store og små danske virksomheder har kastet sig ind i kampen. Nu er vi snart godt kørende for håndsprit og handsker samt visir.

- Inden for få dage vil vi kunne fylde lagrene op igen, siger Christian Harsløf.

Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner, som styrer driften af sygehusvæsnet, tilføjer, at der arbejdes på at give personalet den nødvendige beskyttelse.

Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, erkender, at retningslinjerne omkring værnemidlerne skal være skarpere, så personalet sikkert kan passe arbejdet.

/ritzau/