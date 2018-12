Det nye udrejsecenter kom som et chok for beboerne i Kalvehave. Nu kommer følelserne: vrede, frygt og frustration.

»Jeg er flyttet hertil med min mand og vores lille barn for at få rolige omgivelser, og nu skal vi have kriminelle rendende. Vi bliver nødt til at sikre vores hjem og os selv,« 48-årige forklarer Annika Mejdahl.

Udsigten til nye naboer, som tæller udviste kriminelle udlændinge, har mildest talt jaget en frygt i livet på hende og mange andre i det lille lokalsamfund.

»Jeg kører i hjemmepleje om aftenen, og jeg skal helt sikkert have en overfaldsalarm og peberspray. Det kan godt være, at de udviste skal være hjemme på et tidspunkt, men er man kriminel, er man ligeglad med, hvad klokken er,« siger hun videre.

Fakta om Lindholm Øen Lindholm er syv hektar stor og ligger i Stege Bugt mellem Møn og Sydsjælland. Øen er ejet af staten, men er i dag hjemsted for DTU Veterinærinstituttet, som forsker i smitsomme virussygdomme. DTU overdrager øen til staten 1. januar 2019. Ifølge finansloven kommer det nye udrejsecenter til at koste 759 millioner kroner. Overflytningen af de første beboere begynder i 2021, og alle skal efter planen være overflyttet inden udgangen af 2021. Udrejsecenteret er ikke et fængsel, men beboerne pålægges opholds-, melde-, og underretningspligt. Der vil være plads til 125 personer eksklusive centerets medarbejdere og politi.

I Kalvehave, som har lidt over 600 indbyggere, er stemningen præget af fredagens nyhed om et udrejsecenter på øen Lindholm, hvortil der er færgeforbindelse fra den lille havneby. Lokalsamfundet har manifesteret deres holdninger i grupperne 'NEJ!!! til Udrejsecenter På Lindholm' og 'STOP Camp Lindholm', som hen over weekenden har fået mere end 1.700 medlemmer tilsammen.

Her fortæller en bekymret far, at han ikke vil finde det trygt at lade sin søn gå hjem fra skolebussen. Andre frygter, at byen får svært med at tiltrække turister ogsommerhusgæster, og at de selv får problemer med at sælge deres huse. En enkelt har længe boet til leje i området med planer om at købe fast ejendom i Kalvehave. Nu har han besluttet at flytte væk – senest i foråret 2021, hvor øens beboere flytter til.

Det samme ville Annika Mejdahl ønske, hun kunne gøre. Men hendes femårige søn har specielle behov og kræver specialskole og -børnehave, som hun ikke kan finde hvor som helst. Lige nu føler hun, at familien er tryg i byen. De låser ikke engang deres bil om natten. Fremover vil det være anderledes.

»Når min søn skal hentes og hjem fra skole, kan jeg ikke lade være med at tænke på skrækscenarier som kidnapning og overfald. Står de kriminelle ved bussen og venter på børnene eller lokker dem ud i noget?« siger Annika Mejdahl.

Kriminaliteten i området ved Kærshovedgård er ifølge et DR-interview med chefpolitiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi, Claus Hilborg, ikke steget, siden udrejsecenteret kom til byen. Kan bekymringen ikke være overdrevet?

»Man tager nok sorgerne på forskud, men politiet ligger ikke rundt om hjørnet her. Det tager 20 minutter for politiet i Vordingborg at være her. Jeg ved godt, at der kommer sikkerhedsforanstaltninger, men man er også nødt til at tage sine egne forholdsregler.«

I Kalvehave er hun ikke alene med bekymringerne over det kommende udrejsecenter, der får sine første beboere i 2021. Selv om enkelte stemmer også maner til besindelse, fylder den politiske harme og frustration hos mange. En sommerhusejer kom til Kalvehave for at finde tryghed og ro. Hun frygter nu, at det lille sydsjællandske samfund ikke vil kunne holde til byrden fra et udrejsecenter.

'Jeg er egentlig ikke tilhænger af at tage sorger på forskud, men der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvilken forskel på tryghedsbarometeret 100 udviste kriminelle flygtninge kan have i sådan et lille bitte lokalsamfund,' skriver Stina Jørgensen i en Facebook-gruppe.