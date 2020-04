Når Mads Rasmussen skal sætte ord på den kommende tid som lærer i en 4., 5., og en 6. klasse, så er han ikke i tvivl: »Det er bekymrende.«

For selv om børn ifølge Sundhedsstyrelsen er mindre udsatte for smitte end voksne, så er det alligevel noget, som 43-årige Mads Rasmussen frygter.

»Bliver jeg smittet, kan jeg slæbe det med hjem, hvor vi er syv under samme tag, herunder en ammende hustru, et barn på to måneder og et barn på halvandet år,« fortæller Mads Rasmussen, der er matematiklærer på distriktsskolen Stenløse i Egedal Kommune, og fortsætter:

»Derudover hjælper jeg min 92 år gamle far et par gange om ugen med forskellige indkøb.«

Mads Rasmussen er 43 år og lærer 4., 5., og 6. klasse.

Derfor er det heller ikke med stor glæde, at Mads Rasmussen ser frem til den potentielle delvise åbning af samfundet, som Mette Frederiksen satte danskerne i sigte, da hun mandag aften holdt pressemøde.

En åbning, der kun kommer til at foregå på den betingelse, at danskerne fortsat holder afstand til hinanden og ikke mødes for mange mennesker over påske.

»Men sker det, så må vi som lærere og pædagoger stille krav til faciliteterne både ude og inde,« siger Mads Rasmussen, der samtidig undrer sig over, at Mette Frederiksen er åben for en kommende genåbning af samfundet, når rammerne på landets folkeskoler, ifølge ham, endnu ikke er godkendt.

»Så det er jo et farligt eksperiment, man har i gang med.«

Selv foreslår Mads Rasmussen, at man inddeler en klasserne i tre mindre klasser, der er i hver deres lokale og eventuelt udenfor, hvor klasserne roterer rundt, så alle har undervisning udenfor på et tidspunkt i løbet af dagen.

»Denne model kunne anvendes på alle klassetrin. Der må så holdes forskudt frikvarterer, og der skal være åbne døre på alle skolernes gangarealer.«

Det er langt fra alle børn og ansatte, der skal tilbage i institutionerne eller skolerne efter påske.

Ifølge SFs Jacob Mark har regeringen svaret ham, at hvis børn eller ansatte er særligt udsatte, når det kommer til coronavirus, så skal de ikke vende tilbage.

'Børn i risikogruppen skal ikke møde op. Ansatte i risikogruppen skal ikke møde op. Børn med nær familie i risikogruppen skal ikke møde op. Ansatte med nær familie i risikogruppen skal ikke møde op,' skriver han i et Facebook-opslag.