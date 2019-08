Nu er det ikke bare oksekødet, du skal gå uden om af hensyn til CO2-udledning, indlandsis og klimaforandringer.

Slik, kage, alkohol og kaffe sætter nemlig samlet set et større klimaaftryk end oksekød.

Du har hørt det til hudløshed:

Kød er skidt for klimaet, og vi skal alle sammen spise meget mindre mad fra de firbenede, hvis vi skal gøre os håb om at redde vores allesammens klode.

Fødevarer med højest og lavest klimaaftryk Højeste klimaaftryk: 11,3 – 19,4 kg CO2 pr. kg. produkt: Oksekød, lammekød og gul ost. Højt klimaaftryk: 3,1 - 6,7 kg CO2 pr. kg. produkt: Svinekød, fjerkræ, fisk og ris. Middel klimaaftryk: 1,2 – 3 kg CO2 pr. kg. produkt: Mælk, æg og drivhusgrøntsager. Lavt klimaaftryk: 0,5 – 1,1 kg CO2 pr. kg. produkt: Brød, korn, importeret frugt og grønt (ikke transporteret med fly). Laveste klimaaftryk: 0,1 – 0,5 kg CO2 pr. kg. produkt: Frilandsgrønt, kartofler, muslinger, vand og dansk frugt. Fødevarerne er kategoriseret efter, hvor stort et klimatryk de medfører i hele kæden fra produktion, og indtil varen ligger på hylden i supermarkedet. Kilde: Aarhus Universitet

Men næste gang du med halvdårlig samvittighed sætter tænderne i et saftig ribeye, så tænk på, at du kan rette lidt op på miséren, hvis du dropper fredagsslikket eller Amaronen lørdag aften.

En ny rapport fra Aarhus Universitet, som dr.dk har set nærmere på, viser, at søde sager, alkohol og kaffe faktisk samlet set sætter et større klimaaftryk end det forkætrede oksekød.

Nydelsesmidlerne udgør ifølge rapporten hele 28 procent af det samlede klimaaftryk fra danskernes fødevarer.

Til sammenligning udgør belastningen på klimaet fra oksekød omkring 11-15 procent af den samlede klimabelastning fra gennemsnitskosten blandt voksne danskere.

Seniorforsker ved DTU Fødevareinstituttet Ellen Trolle har været med til at skrive rapporten. Hun understreger, at hun og hendes kolleger ikke er ude på at fjerne fokus fra oksekødets klimabelastning.

Hun opfordrer derimod til, at man kigger på hele kosten og ser på, hvordan vi ved at skære ned på 'det sjove' i vores daglige kost kan bidrage til den grønne omstilling. Meget vil være nået, hvis vi bare følger Sundhedsstyrelsens officielle kostråd, påpeger hun.

»Der er et stort forbrug af slik i Danmark. Og vores alkoholforbrug kunne også godt være mindre. Og man behøver heller ikke helt så mange kopper kaffe i løbet af dagen, som vi drikker nu,« siger Ellen Trolle og råder til, at man erstatter nogle af nydelsesmidlerne med planteprodukter og drikker vand i stedet for te og kaffe.

Danmark er et af de lande i Europa med det højeste forbrug af både alkohol og slik.